Sanidad fija que se deben vacunar del sarampión todos los nacidos desde 1970

El Ministerio de Sanidad establece en su calendario común de vacunación que todos los nacidos a partir de 1970 y que no se hayan vacunado o no hayan padecido el sarampión deben acudir a su centro de salud para ser vacunados. Lo ha recordado este sábado el departamento que dirige María Luisa Carcedo después de que este viernes fuentes de Sanidad afirmaran erróneamente que se aconsejaba la vacuna a los nacidos antes de 1970. Sanidad está de acuerdo así con la recomendación de la Sociedad Española de Epidemiología sobre que se deben vacunar quienes tengan entre 40 y 50 años si no están seguros de haber recibido las dos dosis necesarias de la vacuna o no han tenido el sarampión.

Ministerio de sanidad y consumo (EFE).

A este protocolo español sobre la vacunación para los nacidos desde 1970 podrían añadirse otras medidas ya que actualmente en la Comisión de Salud Pública del Ministerio se está discutiendo con las comunidades implementar el Plan de prevención contra el sarampión con otras nuevas.

Se da la circunstancia de que esta semana se ha conocido un informe basado en los datos de los 53 países que componen el área europea de la OMS y que señala que cuatro países han perdido el estatus de haber erradicado la enfermedad (Reino Unido, Albania, República Checa y Grecia), mientras otros dos (Austria y Suiza) lo han alcanzado.

Respecto a España, la OMS verificó que era un país libre del virus del sarampión y Sanidad lo calificó de "éxito del Sistema Nacional de Salud" (en una nota de prensa del 16 de agosto). Se especificó entonces que los 233 casos de sarampión confirmados en España entre el 1 de enero y el 21 de julio de 2019 son "casos importados o secundarios a éstos" y la transmisión "se ha interrumpido con facilidad".

En España, el calendario de vacunación incluye la triple vírica (sarampión rubeola y parotiditis) con dos dosis: una a los 12 meses y otra a los 3/4 años de edad, se recuerda en la web de la Asociación Española de Pediatría. Y para cualquier edad: 2 dosis, con un intervalo de un mes como mínimo entre ambas (con muy pocas contraindicaciones, por ejemplo, el embarazo).