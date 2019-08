¡Manos a la obra! A sus 94 años, Jimmy Carter ayudará a construir casas para los más necesitados

A sus 92 años, parece que no hay quien pare al expresidente de los Estados Unidos Jimmy Carter y su mujer Rosalynn, de 92, ya que a su edad continúan sorprendiendo a todo el mundo ayudando en la construcción de casas para los más desfavorecidos. Su compromiso es tan pleno con la organización Habitat for Humanity, que nadie diría que el pasado mayo el político pasó por el quirófano para una operación de cadera, lo mismo que su esposa quien también tuvo que ser ingresada en un hospital tras no encontrarse muy bien de salud.

Jimmy Carter, ayudando en la construcción de una casa (Getty Images)

A través del proyecto, los Carters, que se han ofrecido como voluntarios y se unirán a los futuros propietarios de viviendas de Hábitat for Humanity y otros voluntarios para construir las viviendas en el vecindario Park Preserve de Nashville el próximo mes de octubre, según la organización.

"Es una forma práctica de poner en práctica mis creencias religiosas a lo largo de los años. Hablamos de personas pobres que lo necesitan y esta es la mejor manera que conozco para cerrar esa brecha entre las personas ricas y las personas que nunca han tenido un lugar decente para vivir", comentó Carter hace dos años sobre la construcción de estos hogares.

El matrimonio lleva 35 años colaborando en esta iniciativa (Hábitat for Humanity)

Un compromiso con los más necesitados que comenzó hace 35 años, cuando la pareja en 1984 se involucró en esta iniciativa de construir casas. Juntos, han trabajado con más de otros 103.000 voluntarios en 14 países para construir, renovar y reparar 4.331 casas. Y siempre involucrados en el proyecto, en 2017, Carter tuvo que ser ingresado en el hospital después de sufrir una deshidratación cuando trabajaba al aire libre en la construcción de una de esas casa.

Además de la operación de cadera, Jimmy Carter fue sometido a otros procedimientos médicos en los últimos años, incluyendo en 2015 un exitoso tratamiento para las manchas del cáncer en su cerebro y una operación ese mismo año para eliminar una pequeña masa de su hígado.

Un ex submarinista en la Marina y graduado de Annapolis, Carter es el expresidente estadounidense más antiguo. Sirvió durante poco tiempo en la Casa Blanca de 1977 a 1981 después de derrotar al presidente Gerald Ford, quien asumió la presidencia después del escándalo de Watergate, en 1976. pero Carter perdió ante Ronald Reagan en las elecciones presidenciales de 1980.