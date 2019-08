Duro golpe para la gimnasta Simone Biles: detienen a su hermano por un triple asesinato

Tevin Biles-Thomas, hermano de la laureada gimnasta Simone Biles, cinco veces campeona nacional, olímpica en los Juegos de Río 2016 y catorce veces campeona del mundo, ha sido arrestado este jueves por un triple asesinato en Ohio. El joven de 24 años está acusado de asesinato, homicidio involuntario, asalto criminal y perjurio por un tiroteo que ocurrió durante una fiesta en un apartamento en la pasada Nochevieja de 2018, según un comunicado emitido por el departamento de policía de Cleveland.

Tevin con su hermana Simone Biles (Simone Biles).

Los hechos ocurrieron cuando un grupo de desconocidos se colaron en una fiesta privada, en la que estaba Tevin con sus amigos, y cuando los descubrieron fueron a expulsarles y ahí comenzó la pelea. Devaughn Gibson, de 23 años, DelVaunte Johnson, de 19, y Toshon Banks, de 21, fueron disparados numerosas veces y murieron en el acto, según cuenta el diario 'The New York Post'. Además, dos hombres también resultaron heridos pero sobrevivieron.

La policía ha indentificado como el tirador del enfrentamiento a Tevin, quien además es miembro en activo del ejército de Estados Unidos. El joven ya está detenido y a la espera de la lectura de cargos que será el próximo 13 de septiembre en Ohio.

Tevin es miembro en activo del ejército de Estados Unidos (Simone Biles).

Simone Biles y sus hermanos han tenido una difícil infancia. Vivieron en un hogar disfuncional con unos padres que tenían problemas con el alcohol y las drogas. El primogénito de la familia los abandonó hasta que fueron enviados a un orfanato, donde más tarde los rescataría su abuelo materno, que los adoptó junto a su mujer.

La gimnasta no ha hecho ningún comentario al respecto de la detención de su hermano, aunque el pasado 30 de agosto publicó un mensaje en su cuenta de Twitter: "Comiéndome mis sentiemientos. No me habléis".

Este nuevo golpe para la familia Biles se une al trauma del Caso Nassar, las gimnastas del equipo estadounidense, entre ellas Biles, que sufrieron los abusos sexuales continuados y sistemáticos del doctor Larry Nassar.