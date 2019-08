'Mujeres en la Historia': Las criadas y concubinas del conquistador Martínez de Irala

Como ya les he contado en alguna ocasión, uno de los mayores rasgos distintivos de la conquista y posterior asentamiento de los españoles en América fue que, desde los primeros años, no tuvieron reparo alguno en relacionarse con las nativas de aquel Nuevo Mundo tan lejano y exótico. Las españolas al principio escaseaban y luego siempre fueron menos que los hombres, quienes ya casados en España o no, se amancebaban en un caso o se casaban con indias previamente bautizadas, tenían hijos con ellas y los reconocían como tales. En una palabra, el mestizaje se extendió como un reguero por todas las tierras que se iban incorporando a la monarquía hispana, desde la Nueva España hasta la Patagonia.

Domingo Martínez de Irala y Úrsula de Irala (Wikimedia Commons).

Este hecho fue impensable y no se dio en las posteriores colonias inglesas de Norteamérica, donde los colonos llegados de la Pérfida Albión no se mezclaban con los indígenas, a los que consideraban simplemente salvajes. Sus comunidades eran blancas, endogámicas, formadas por familias con abundante descendencia. Comparen ustedes aquel “cásense españoles con indias e indias con españoles” de Isabel la Católica en 1503 con el hecho de que hasta 1967, repito, 1967, el matrimonio interracial no estuviera legalmente permitido en todo el territorio de los Estados Unidos. Pero los racistas seremos los españoles, en fin...

Regresando a la América hispana, lógicamente, las autoridades civiles y religiosas trataron siempre de que dichas relaciones entre españoles e indias fueran legítimas y formalizadas en matrimonios cristianos, aunque en muchos casos las circunstancias hicieron prácticamente imposible que esto fuera así. Sobre uno de estos ejemplos, muy llamativo, me dispongo a contarles brevemente... Domingo Martínez de Irala (1509-1556), fue uno de los que se embarcaron en la expedición de Pedro de Mendoza en 1535 hacía el Río de la Plata, donde se fundaría por primera vez Buenos Aires en 1536. A las órdenes de Juan de Ayolas, lugarteniente de Mendoza, Martínez de Irala participó en diferentes exploraciones por los ríos Paraná y Paraguay. Fundado el puerto de la Candelaria, Ayolas le dejó como teniente gobernador mientras él continuaba su exploración y travesía hacia la “Sierra de la Plata” y el Perú. Posteriormente, sin noticias de Ayolas, Irala fue nombrado gobernador interino y adelantado del Río de la Plata, ratificado en 1539.

Soltero y con 30 años de edad, Martínez de Irala pronto se mezcló con indias guaraníes, diferentes mujeres, hijas de caciques locales con los que emparentaba para reforzar alianzas en un territorio duro y hostil o criadas que se convirtieron en concubinas y que le dieron una prolífica descendencia mestiza. Lo significativo del caso es que el gobernador del Río de la Plata y del Paraguay tuvo hijos e hijas con una decena de mujeres diferentes y él reconoció a todos sus descendientes, procurándoles a ellas casamientos con sus hombres, prolongándose así su estirpe en aquel lejano territorio. Para que se hagan una idea, él mismo así lo reflejaba en su testamento con fecha 13 de marzo de 1556...

Monolito en homenaje al conquistador en Bergara, de donde era originario (Ikerhh/Wikimedia Commons).

“Digo y declaro y confieso que yo tengo y Dios me ha dado en esta provincia ciertas hijas e hijos que son: Diego Martínez de Irala y Antonio de Irala y doña Ginebra Martínez de Irala, mis hijos, y de María mi criada, hija de Pedro de Mendoza, indio principal que fue desta tierra; y doña Marina de Irala, hija de Juana, mi criada; y doña Isabel de Irala, hija de Águeda, mi criada; y doña Úrsula de Irala, hija de Leonor, mi criada; y Martín Pérez de Irala, hijo de Escolástica, mi criada; e Ana de Irala, hija de Marina, mi criada; y María, hija de Beatriz, criada de Diego de Villalpando, y por ser como yo los tengo y declaro por mis hijos e hijas y por tales he casado a ley y bendición, según lo manda la Santa Madre Iglesia”.

Esta promiscuidad de Martínez de Irala fue imitada por otros de aquellos conquistadores que habían sufrido lo suyo y que ahora en Asunción se amancebaban con varias de aquellas indias guaraníes. Dicha actitud, sumamente relajada y contraria a la moral cristiana mereció la firme condena y denuncia de los pocos religiosos presentes en aquellos años en la zona, que, lógicamente, no veían con buenos ojos esos “harenes” que les recordaban a los de los musulmanes... Aunque también es cierto que el contacto con los españoles favorecía la evangelización de los naturales y que pronto se produjeron los primeros matrimonios mixtos en la incipiente Asunción.

Precisamente para paliar en parte aquél “desorden”, la ausencia de mujeres españolas y para reunir a las esposas dejadas en España con su maridos conquistadores en el Río de la Plata, partió desde España aquella expedición encabezada por Mencía Calderón que les conté en esta sección hace unas semanas. Además de las esposas citadas, iban varias parejas y también doncellas para encontrar cónyuge entre aquellos que llevaban varios años en aquellas latitudes. Tras infinidad de peligros y dificultades, los supervivientes alcanzaron al fin Asunción en 1556, justo el año en el que dejó este mundo Domingo Martínez de Irala. Numerosos niños y niñas mestizos correteaban por las calles, producto de las uniones descritas entre españoles y guaraníes.

Hoy mi recuerdo y homenaje es para aquellas mujeres guaraníes que se unieron con los barbudos que habían llegado a sus tierras para quedarse, para poblar y asentarse en aquél lugar. Ellas, anónimas en la mayoría de los casos, son las madres de ese mestizaje que se dio desde el principio, no de una manera ordenada o muy ortodoxa conforme a los cánones cristianos del momento pero sí de una forma decidida y sin complejos, reconociendo en la mayoría de los casos los españoles al fruto de esas uniones, dándoles su apellido y procurándoles un futuro mejor. Sin ir más lejos, la numerosa prole mestiza que dejó Domingo Martínez de Irala de sus relaciones con varias de aquellas mujeres se perpetuó en aquellas tierras y de ella descienden muchos de los personajes más influyentes en la historia de Paraguay y de Argentina.

Daniel Arveras es periodista y escritor. Su último libro es 'Conquistadores olvidados. Personajes y hechos de la epopeya de las Indias'.