El tierno detalle de este niño para consolar a un compañero con autismo el primer día de colegio

Una foto de un niño de 8 años de la mano de un compañero de clase con autismo en su primer día de clase se ha hecho viral. Christian Moore se preparaba para comenzar su primer día en segundo de Primaria en la escuela Minneha Core Knowledge en Wichita (Kansas, Estados Unidos) cuando vio a un compañero de clase, Conner Crites, llorando en una esquina y no dudó un segundo en ayudarle. Conner tiene autismo y problemas con el habla, según cuenta la televisión local WTVR. La madre de Christian compartió una tierna foto que ha sido muy aplaudida por su ternura y por el bonito gesto del niño con su compañero.

Esta foto se ha hecho viral y retrata un gesto lleno de ternura (Courtney Coko Moore).

"Estoy tan orgulloso de mi hijo... ¡vio a un niño acurrucado llorando en una esquina, así que fue a consolarle, le agarró de la mano y le acompañó al interior de la escuela!", escribió Courtney Moore. "¡Es un honor criar a un niño tan amoroso y compasivo! Es un niño grande con un gran corazón, el primer día de clases comenzó bien", explica la madre. La foto muestra a Christian agarrando la mano de Conner, que aún tiene la cabeza agachada mientras sostiene el maletín con su comida.

RELACIONADO: Las valientes palabras de un niño con autismo contando a sus compañeros de clase que tiene autismo

La madre de Conner también se ha mostrado agradecida a Christian. "Esto en parte me entristeció, pero también me llegó al corazón", escribió April Crites. "Estoy tan feliz de que un niño cariñoso fuera tan amable con mi pequeño". April contó a 'Today' que el primer día de clase es "abrumador" para su hijo y que siempre tiene miedo de que otros niños se burlen de él. "Empecé a llorar cuando vi la foto. No podía creerlo", dijo. "Que Christian estuviera allí consolando a Conner con un simple gesto fue realmente increíble".

RELACIONADO: Más noticias de interés humano en 'Tu Otro Diario'

"Saber que ahora Conner puede contar con Christian me hace sentir mucho mejor. Alivia parte de la ansiedad", ha dicho April. "Christian es el primer amigo real de Conner. Estoy muy emocionada de tener a alguien a quien invitar para una fiesta de cumpleaños". La madre de Christian también cree que ese gesto ha marcado el comienzo de una amistad. "Tienen un vínculo inseparable", ha subrayado. El pequeño Conner también ha contado cuánto significó el gesto de Christian para él: "Fue amable conmigo. Era el primer día de clase y comencé a llorar, luego él me ayudó y me puse feliz".