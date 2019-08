Investigan a la familia de los niños que saltaron entre los balcones de un noveno piso en Gijón

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias investiga estos días la situación de los tres niños, de 3, 5 y 7 años, que fueron avistados el pasado viernes jugando a saltar de una ventana a otra en un noveno piso en Gijón. Fueron unas cámaras de seguridad de tráfico las que captaron la escalofriante escena y ahora se está investigando si los niños estaban solos, cuáles son sus circunstancias familiares y cómo pudo producirse esta peligrosa situación.

La Policía Nacional recibió una denuncia de la tía de los niños (EFE).

Según han informado a Europa Press fuentes del Gobierno asturiano, la investigación puede prolongarse entre una semana y diez días. Se están tomando en consideración diversos aspectos, desde el entorno familiar, hasta el colegio de los pequeños. Desde la Consejería trabajan en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón y han pedido al departamento local de Servicios Sociales un informe, teniendo en cuenta que los policías locales que participaron en el operativo desplegado ese día estimaron que la situación en la casa no era buena.

Los tres niños viven con su madre, que en aquel momento no estaba en las dependencias del domicilio, en las Torres Sedes de Pumarín. Fue ese viernes cuando los niños, de 3, 5 y 9 años fueron vistos jugando a saltar de un balcón a otro. Un vecino llamó a la Policía Local y los agentes captaron lo que sucedía a través una de las cámaras de seguridad de tráfico. La madre estaba trabajando y a los pocos minutos de la intervención policial se presentó en la vivienda y quedó a cargo de los hijos.

Las cámaras de tráfico captaron el peligroso momento (Europa Press).

Según ha contado a 'La Nueva España' una tía de los menores que ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional, sus sobrinos "llevan tiempo sufriendo episodios de abandono y malos tratos físicos en repetidas ocasiones". Sostiene que un día "dejó atado a la cuna a uno de los niños mientras ella salía con su novio y llegaba a altas horas de la madrugada". También ha contado que su hermana es "violenta" y que ella ya notificó a Servicios Sociales la situación el mes pasado. "No voy a consentir que les pase nada, se criaron conmigo y no me deja verlos", concluye.

Desde la Consejería han explicado que una vez concluida la investigación acerca de la situación en la que se encuentran los niños podría darse la posibilidad de que se le ofreciera a la madre asistencia y apoyo por parte de los Servicios Sociales y el Servicio de Familia. No obstante, si de las averiguaciones concluyesen que los pequeños están en peligro, el Principado asumiría la tutela.