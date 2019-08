Ocho millones de usuarios de Android, engañados por aplicaciones maliciosas

La empresa de seguridad Trend Micro publicó la semana pasada un demoledor informe en el que señala la existencia en Google Play de docenas de aplicaciones de adware (programas que muestran publicidad no deseada o engañosa) disfrazadas de aplicaciones de fotos y juegos de todo tipo. La suma llega a 85 apps descargadas por más de 8 millones de usuarios, que han visto cómo las pantallas de sus dispositivos móviles se llenaban de anuncios y ventanas emergentes no deseadas.

El adware suele crear accesos directos en el escritorio de Android para no ser desinstalado (Unsplash).

Todas han sido eliminadas de la tienda de aplicaciones, pero el mal ya estaba hecho. En general, el adware presente en determinadas aplicaciones se ejecuta silenciosamente en el dispositivo y hace clic en los anuncios en segundo plano para generar ingresos por publicidad. Pero estas aplicaciones que ha denunciado Trend Micro eran particularmente dañinas y furtivas, según señaló Ecular Xu, uno de los expertos en ciberseguridad de la compañía. "No se trata de una familia de adware común y corriente. Además de mostrar anuncios que son difíciles de cerrar, emplean técnicas únicas para evadir la detección a través de temporizadores y del propio comportamiento del usuario".

Xu descubrió que las aplicaciones mantenían un registro cuando se instalaban y permanecían inactivas durante 30 minutos. Después, el adware ocultaba su icono y creaba un acceso directo en la pantalla de inicio del teléfono. Eso, asegura, ayudaba a protegerlo de ser eliminado cuando el usuario arrastraba y soltaba el icono de la aplicación en la opción "desinstalar".

Este adware no tiene el alcance de los virus y progamas maliciosos que se instalan en ordenadores, como el ransomware, pero sí es especialmente molesto, ya que detecta cuando el usuario desbloquea su smartphone y, en ese momento, muestra los anuncios en pantalla completa, que se repiten con una periodicidad inferior a los 5 minutos. Además, obliga a ver los anuncios completos antes de poder cerrarlos o volver a la pantalla de inicio.

Trend Micro proporcionó una lista completa de las aplicaciones, entre las que se incluyen Super Selfie Camera, Cos Camera, Pop Camera y One Stroke Line Puzzle, todas ellas con un millón de descargas cada una. Recientemente, otra empresa de seguridad, Check Point, denunció la existencia de otras 210 aplicaciones que instalaban adware en dispositivos Android y habían sumado 150 millones de descargas.

Las tiendas de aplicaciones son una auténtica selva que está llena de trampas y en la que es fácil perderse, así que conviene estar bien preparado para combatir los peligros que pueden llenar nuestro móvil de publicidad no deseada o de aplicaciones capaces de atentar contra nuestra privacidad. Por eso, antes de instalar cualquier aplicación hay que tener varias cosas en cuenta: si pide demasiados permisos, incluidos algunos que no necesita para nada como el acceso al micrófono, la localización o los contactos, ya se puede considerar como sospechosa. Otra de las mejores maneras de no llevarse sustos es revisar las críticas de otros usuarios, sobre todo las que califican con una o ninguna estrella las aplicaciones, ya que muchas veces alertan de la inclusión de adware u otras aplicaciones maliciosas.

Si, aún así, tienes instalada alguna aplicación que pueda suponer una amenaza o no dejas de recibir anuncios y publicidad indeseada, conviene seguir los pasos de esta guía para detectar y erradicar los virus de tu dispositivo o esta otra para ayudarte a proteger tu privacidad. En última instancia, si nada más funciona, es posible que tengas que restaurar los valores de fábrica del móvil para deshacerte de las aplicaciones de adware más resistentes.