Esta es la hipótesis de la investigación sobre el trágico accidente aéreo con siete fallecidos en Mallorca

Las primeras pesquisas llevadas a cabo por los investigadores parecen descartar un fallo mecánico y decantarse por un error humano en el trágico accidente que costó la vida el pasado domingo a siete personas, dos de ellos niños, en Mallorca. Esto se deduce de las entrevistas que han mantenido con los testigos directos del choque en el aire del helicóptero y el ultraligero, ya que llevaban trayectorias perpendiculares y volaban con normalidad. ¿Qué falló entonces? Que los pilotos no se habrían visto con la suficiente antelación como para poder esquivarse.

Los investigadores acordonaron las zonas donde aparecieron restos para que no se pierdan pruebas (Gtresonline).

Según cuenta este martes la prensa balear, estos aparatos no están obligados a comunicarse por radio con los controladores aéreos, sino que operan en condiciones de vuelo visual. Las dos aeronaves estaban a unos 250 metros de altura y volaban perpendicularmente la una respecto de la otra. Si los pilotos no se vieron y no pudieron corregir la trayectoria a tiempo por la velocidad que llevaban, esa pudo ser la causa más factible de un siniestro cuya investigación será larga y compleja y llevará mucho tiempo.

Cuatro investigadores del Ministerio de Fomento, de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, llegaron este lunes a Mallorca para hacerse cargo de las pesquisas. Inspeccionaron los restos de los aparatos junto a agentes de la Guardia Civil, según cuenta el 'Diario de Mallorca'. Se desplazaron para ello hasta varias fincas donde se escuentran dispersos estos trozos del fuselaje de las aeronaves.

En ellas, inspeccionan si hay huellas del golpe que hizo que se precipitaran a tierra. De momento, por los primeros indicios, parece ser que las palas de la hélice del helicóptero colisionaron contra una de las alas del ultraligero. También tratan de hallar pruebas que puedan desviar la investigación del error humano, la principal hipótesis por ahora, hacia el fallo mecánico, que tampoco está completamente descartado ya que la investigación se encuentra en momentos muy incipientes.

Restos del ultraligero, empotrado contra la valla de una casa (Gtresonline).

También se está a la espera de las autopsias a los cuerpos de los siete fallecidos, que se practican en el Instituto de Medicina Legal de Palma y, en este sentido, cobran especial relevancia las de los dos pilotos de las aeronaves. Se trataría de saber si uno de los dos sufrió una indisposición o un desvanecimiento que pudiera haber motivado el violento choque entre el helicóptero y el ultraligero.