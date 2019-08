Cómo conseguir lo que parece imposible: ahorrar con el coche

Aunque parezca contradictorio, es posible ahorrar con el coche. Sí, imaginamos que te estarás preguntando cómo puede ser teniendo en cuenta que los vehículos son una fuente constante de gastos: mantenimiento, cambio de neumáticos, seguro, combustible… y un largo etcétera. Por muy previsores que seamos a la hora de comprar un coche, hay costes de los que no vamos a poder librarnos… pero sí vamos a ser capaces de moderarlos. ¿Cómo? Con estos sencillos trucos.

El mantenimiento es clave para poder ahorrar.



Ahorrar conduciendo

¿Sabes cuánto puedes ahorrar con una conducción eficiente? Hasta un 20% en el consumo de combustible, una cantidad nada desdeñable. Somos conscientes de que las carreteras y las calles a las que nos enfrentamos cada día están lejos de las condiciones idóneas para ser eficientes, pero apunta estas recomendaciones: utilizar marchas largas, circular a bajas revoluciones y desacelerar en lugar de frenar.

Ahorrar en el mantenimiento

Visitar el taller no solo trastoca nuestra movilidad, también nos duele en el bolsillo… pero ayuda. Llevar a cabo un mantenimiento continuado es clave para evitar averías de mayor envergadura y, además, hay chequeos que podemos hacer nosotros mismos. De esta forma, nuestro coche está siempre a punto, viajamos con seguridad y ahorramos en grandes gastos. Y cuando el daño sea irreversible, recuerda comparar precios en diferentes talleres.

Ahorrar en la gasolinera

Aunque parezca imposible con los precios que se ven, el Ministerio de Industria se ha propuesto echar una mano a los conductores para ayudarles a conseguir un ahorro de, aproximadamente, el 20%. ¿Cómo? Con una web en la que figuran los precios de todas las estaciones de servicio de España. El conductor tiene varios filtros a su disposición para buscar por ubicación o tipo de carburante y escoger, así, dónde va a repostar. Y es que elegir una gasolinera low cost puede darnos una alegría económica.

Tener un abono en el peaje también ayuda a ahorrar (Gtres).



Ahorrar en los peajes

Cuando, por las razones que sean, nos vemos obligados a circular por una autopista nos vamos a tener que enfrentar a los precios que tienen los peajes. Una buena forma de ahorrar es fichar aquellas carreteras de pago que han sido liberalizadas o hacernos con un telepeaje o un servicio de Via-T. Con ellos, nos beneficiaremos de los descuentos que las autopistas hacen a aquellos que usan esta forma de pago.

Ahorrar en los impuestos del coche

Hay dos impuestos relacionados de forma directa con el coche: el de matriculación y el de circulación. El primero depende de las comunidades autónomas y solo se paga una vez, mientras que el segundo depende de los ayuntamientos y hay que abonarlo todos los años. Esa dependencia es la que genera que haya grandes diferencias entre unas tasas y otras dependiendo de dónde esté censado el vehículo. Una forma de ahorrar con estos impuestos es registrar el coche en una segunda residencia, si la hubiera y fuera más asequible, en lugar de hacerlo en el lugar donde se vive habitualmente.

Ahorrar en el seguro del coche

Tenemos que ser conscientes de que a medida que nuestro vehículo va ganando años y va acumulando kilómetros, no tiene sentido elegir un seguro a todo riesgo. Para los coches con 5 años o más no tiene sentido porque el coste será mayor y no se justifica por la indemnización que recibiríamos en caso de siniestro total. Algo que se agudiza cuando el vehículo cumple los 10 años y ha perdido casi el 70% de su valor. Y es que elegir el seguro adecuado puede suponer un ahorro del 40%.