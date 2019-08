Las fotos del antes y el después del primer día de cole de esta niña con las que no podrás parar de reír

Lucie es una coqueta niña de 5 años a la que le encanta estar siempre impecable. En su país, Escocia, la vuelta al cole fue el pasado 19 de agosto y, como no podía ser menos, su mamá le hizo una foto antes de salir de casa. Llevaba el uniforme impoluto, estaba peinada a la perfección y tenía una sonrisa de oreja a oreja, pero cuando regresaba después del primer día de clase, Lucie estaba completamente distinta… "Cuando la vi, casi me da algo", comenta su madre, Jillian Falconer, al periódico local 'Barrhead News'.

Lucie, de 5 años, antes y después de su primer día de cole (Jillian Falconer)

Llevaba la chaqueta mal puesta, la corbata torcida, un calcetín en su sitio y el otro bajado y con el pelo completamente revuelto, como si acabara de salir de una batalla campal. La amplia sonrisa que lucía por la mañana se había convertido en un ceño fruncido fruto de un profundo cansancio.

Cuando su madre le preguntó qué había estado haciendo en su primer día de colegio para salir así, la niña respondió de la manera más simple y sincera: "No mucho, solo he jugado con mis amigos". Lo que queda claro es que la pequeña Lucie no se ha aburrido en absoluto.

Al bajar del coche para entrar en casa, Jillian vio un mensaje de su marido interesándose por el primer día de la niña, de modo que la madre no pudo hacer otra cosa que inmortalizar el momento. El matrimonio mandó a sus allegados las imágenes del antes y el después y, tras comprobar el rotundo éxito, decidieron enviarla al periódico de su ciudad.

Kieran y Jillian, los padres de Lucie (Jillian Falconer)

Desde entonces, miles de personas han compartido o interactuado con las fotografías en redes sociales, algo que ha sorprendido enormemente a la familia: "Cuando sacaba su mochila del coche y caminaba hacia mí tomé la foto. No nos podemos creer que se haya hecho viral", confiesa Jillian.

Lucie, por su parte, está muy contenta con lo ocurrido y dice a todo el mundo que es famosa. "Creo que todavía es demasiado joven para entenderlo", comenta su madre. De lo que no cabe duda es de que la pequeña va a pasar un curso escolar de lo más entretenido y de que este día no lo olvidarán nunca ni ella ni su familia.