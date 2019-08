Teresa Portela hace historia y será la primera española en competir en seis Juegos Olímpicos

La española Teresa Portela ha hecho historia este sábado al convertirse en la primera española que competirá por sexta vez en unos Juegos Olímpicos tras conseguir la medalla de bronce en la prueba de K1 200 metros de los Mundiales de piragüismo de Szeged (Hungría). La canguesa, de 37 años, se hizo con la tercera plaza con el mismo tiempo que la danesa Aastrand Jorgensen (41.34), que también su subió al tercer peldaño del podio.

Teresa Portela consigue su sexto pase a las olimpiadas (Teri Portela).

La palista española estuvo siempre en la lucha por las medallas en una prueba, como es propio de la distancia, muy equilibrada salvo por la actuación de la gran favorita, la neozelandesa Lisa Carrington, que demostró que sigue a un nivel superior al resto. La oceánica venció con autoridad, con un crono de 39.39, y ratificó que es imbatible. La polaca Marta Walczykiewicz fue segunda gracias a su mejor tramo final con 41.33, en el que superó a Jorgensen y Portela.

Tras su victoria, una emocionada Teresa se fundió en un abrazo con su marido, David Mascató, ex piragüista, y la hija de ambos, Naira, de cinco años. "No sé lo que he hecho, no me lo creo. Sólo sé que no he llegado a mi fin, que estoy trabajando duro. No soy ejemplo de nada", comentó la deportista minutos después.

La deportista con la medalla de bronce (Teri Portela).

En este Mundial que tiene lugar en Hungría, España también ha conseguido otra medalla: Carlos Garrote, que el pasado año se proclamó campeón mundial y europeo de esta prueba, se hizo acreedor a la plaza olímpica y al bronce. Partió bien, en cabeza, el zamorano, que no pudo resistir el tremendo avance del británico Liam Heath, quien obtuvo una victoria indiscutible con un crono de 34.86.

El serbio Strahinja Stefanovic se colgó la plata a 18 centésimas y Garrote supo resistir en plazas de medalla para llegar tercero a 0.26 del ganador con el objetivo cumplido. Es la cuarta medalla mundialista para Garrote, que aparte de este bronce y el oro el año pasado logró en Racice (República Checa) en 2017 sendas platas en 42 200 y K4 500.

La selección española suma ya cuatro medallas en estos Mundiales de Szeged. El viernes Alberto Pedrero y Pablo Grana se proclamaron nuevos campeones del mundo de la categoría C2 200, en tanto que Sete Benavides y Antoni Segura fueron bronce en C2 500.