La empresa investigada por el brote de listeriosis distribuyó la carne mechada a una marca blanca

Magrudis S.L., la empresa investigada por el brote de listeriosis, comercializó carne mechada como marca blanca, que vendió a la compañía Martínez León, de la localidad sevillana de Brenes. Se trata de una "pequeña cantidad de carne" que ahora se analizará para comprobar si está contaminada, según han explicado en una rueda de prensa el delegado de Salud del Consistorio de Sevilla, Juan Manuel Flores, y el subdirector general de Protección de la Salud de la Junta, Jesús Peinado.

Fachada del edificio de la empresa sevillana Magrudis SL, que comercializa la carne 'La Mechá' (EFE)

Flores ha indicado, asimismo, que los análisis "preliminares" realizados a todos los productos de Magrudis, de Sevilla, donde se originó el brote de listeriosis, han dado positivo a esta bacteria en las especialidades de lomo al jerez y lomo a la pimienta. Los análisis se realizaron el 20 de agosto y aún no son definitivos.

Flores y Peinado han informado también de que se ha inmovilizado "de manera cautelar" una "pequeña cantidad" de carne de Magrudis que se había comercializado como marca blanca por la empresa Martínez León. Los servicios municipales fueron informados el 21 de agosto de que un comercio de Brenes podría estar vendiendo carne contaminada.

Los inspectores han inmovilizado en la mañana de este viernes la 'escasa' partida de carne de Magrudis en la empresa Martínez León (Europa Press)

Funcionarios municipales comprobaron que la empresa Martínez León estaba cerrada por vacaciones, aunque lograron contactar con algunos de sus responsables, quienes han ayudado a que los inspectores hayan podido entrar esta mañana en las dependencias e inmovilizar una "escasa" partida de carne de la firma Magrudis que se comercializaba como marca blanca. También se ha identificado a los clientes que podrían haber recibido esta carne, para que la retiren de la venta.

"Se trata de unas medidas cautelares, al ser una carne distribuida por Magrudis, porque no tenemos confirmado que la carne esté contaminada", ha recalcado Flores. Respecto a las partidas de carne mechada "La Mechá", Peinado ha destacado que se ha identificado a todos los clientes que la compraron, por lo que, en su opinión, ya no debe de haber consumo, porque "no debe de estar en el mercado y si lo está, será en sitios muy excepcionales". Inspectores de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla están realizado "una verificación personal de que la mercancía se ha retirado", ha añadido.