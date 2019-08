¡De película! La demencia le hizo olvidar a su esposa, pero se vuelve a enamorar de ella y se casan de nuevo

La demencia que diagnosticaron a Bill Ducan, de 71 años, en 2010 le ha hecho olvidar todo recuerdo sobre su esposa, Anne, de 69. Eso no significa, sin embargo, que haya desaparecido el profundo amor que sentía por ella. De alguna manera, ese sentimiento ha permanecido (o, según se mire, ha resurgido de nuevo), ya que se ha vuelto a enamorar de su mujer y está convencido de que se trata de nueva novia. Tanto es así que le ha vuelto a pedir matrimonio y, 12 años después de la primera vez, se han vuelto a casar.

Bill y Anne Duncan contrajeron matrimonio por segunda vez el pasado 17 de agosto (Captura de pantalla de STV News)

Lo han hecho en una emotiva ceremonia celebrada en el jardín de su casa, en Aberdeen (Escocia), rodeados de sus familiares y amigos. Todo surgió a raíz de la boda de un familiar a la que la pareja asistió a principios de mes y que "claramente emocionó a Bill", como ha contado Anne al periódico 'The Sunday Times'.

"Después de la boda no paraba de decirme que quería estar conmigo para siempre. Finalmente accedí y nos casamos, 12 años después de nuestra primera boda, el pasado 17 de agosto", dice la mujer.

A Bill le diagnosticaron demencia en 2010 (Captura de pantalla de STV News)

En tan solo unos días, Anne lo ha organizado todo con la ayuda de sus amigos. Unos se encargaron de la decoración del jardín, otros de preparar el cátering y otros, de llevar la tarta nupcial. No faltó ningún detalle.

"La ceremonia fue muy emocionante. Me siento muy feliz de saber que, a pesar de tantos años luchando contra su demencia, todavía me quiere", confiesa la flamante novia. "Bill es un hombre extraordinario que ha llenado de alegría la vida de mucha gente con su carrera en el mundo del entretenimiento [hacía un 'show' de magia en la cadena de televisión escocesa Grampian TV en los 90]. A mí me encanta saber que seguirá llenado de alegría la mía también".