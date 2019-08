Indignación en Portugal por el hallazgo de dos niñas a las que sus padres tuvieron años encerradas en un garaje

En 'shock'. Así se encuentra Portugal tras tener conocimiento de la forma en la que vivían dos hermanas gemelas de 10 años a las que sus padres mantuvieron encerradas y en condiciones insalubres en un garaje en Amadora, muy cerca de Lisboa, durante buena parte de su vida. Fue una llamada anónima a un servicio de apoyo telefónico a menores la que permitió conocer la situación, aunque no era la primera vez que se solicitaba ayuda para la familia, lo que ha aumentado la indignación de la población, que se pregunta cómo nadie hizo nada por esas menores en todo este tiempo.

La ciudad de Amadora, próxima a Lisboa, donde ha tenido lugar el terrible hallazgo (Wikimedia Commons).

Las niñas estaban mal vestidas, no iban al colegio y se han visto obligadas a presenciar malos tratos físicos y psicológicos entre sus padres. No ha trascendido si ellas también los sufrieron. Los padres, de 34 y 51 años, vivían con ellas en un garaje en condiciones "insalubres y deplorables" desde que la casa ilegal en la que residían fue demolida hace años. Compartían ese minúsculo espacio, además, con dos perros y cuatro gatos.

Los padres no habían acudido a los servicios sociales y no trataron de escolarizar a las hermanas. Sin embargo la madre ha hablado con los medios portugueses y ha restado importancia a la situación. "Ellas no están mal. No se quejan. No saben leer -solo alguna cosa que intentamos enseñarles-, pero tienen comida, amor y cariño. Está mal, pero nadie se ha muerto por no saber leer o escribir", ha manifestado.

La indignación en Portugal se agrava porque, pese a que ellos no habían pedido ayuda, sí había constancia por parte de las autoridades de que las cosas en la familia no iban bien. En 2013 se recibió el aviso de que las menores vivían en un hogar con violencia. Se dictó orden de alejamiento del padre respecto a la madre y las gemelas, pero ella reanudó su relación con él poco después. Hubo dos denuncias más alertando de la mala situación, pero fue imposible localizar a la familia.

Ahora no ha sido la actuación de los servicios públicos de Portugal sino otra llamada anónima la que ha terminado destapando el caso, que ha causado una honda conmoción en la sociedad portuguesa. De momento, se ha retirado de forma cautelar la custodia de las gemelas a sus padres y las niñas están en una residencia de acogida temporal a la espera de que se determine qué pasará con ellas y con sus padres a partir de ahora.