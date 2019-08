Seis consejos para no quedarte sin espacio en el móvil en plenas vacaciones

Muchos usuarios sufren el mismo problema cada vez que salen de casa para irse de vacaciones. A los pocos días, el teléfono móvil se queda sin espacio de almacenamiento y ya no pueden seguir guardando las fotografías o los vídeos de su viaje. El primer consejo que pueden aplicar todo tipo de usuarios es el de liberar el espacio en el teléfono móvil antes de salir de vacaciones. Para ello, lo mejor es realizar antes una copia de seguridad para evitar perder información por el camino. Aunque hay muchos más trucos.

Después, se puede obtener espacio extra de muchos lugares: eliminando apps que no usamos desde hace tiempo (en especial juegos, que son las más pesadas), borrando imágenes repetidas o que no nos sirvan (no tienes que llevar contigo esa foto tan mona de un perro que te enviaron al grupo de WhatsApp) y vaciando los chats de WhatsApp o Telegram, donde se acumula la mayor parte de ‘basura’ del teléfono.

Compra almacenamiento en la nube

Otra buena opción es apostar por el almacenamiento en la nube para hacer una copia de los datos y así poder borrarlos del teléfono, teniendo acceso a ellos siempre que queramos.

Actualmente, tanto Apple como Google o Microsoft ofrecen almacenamiento gratuito en sus respectivas nubes y permiten comprar muchos más gigabites extra por un pequeño precio, generalmente, 0,99 euros al mes. Descargar todas las fotos y vídeos ahí es una gran idea para tenerlas protegidas y a la vez para liberar espacio en el terminal.

Usa una memoria externa

Aunque la nube es más cómoda (y segura) otros usuarios pueden preferir el uso de sistemas de almacenamiento físicos. Por ejemplo, en el caso de que el móvil lo permita, se puede usar una tarjeta de memoria para ampliar el almacenamiento.

En este campo, podemos decantarnos, por ejemplo, por la unidad flash USB Type-C Ultra de SanDisk, una gama de pen drives de entre 16 y 128GB adaptados al entorno móvil que se pueden conectar al smartphone para descargar directamente las imágenes o los vídeos.

Lleva contigo un portátil

En el caso de no querer hacer una inversión en almacenamiento, la idea más lógica es llevar un portátil. Así podremos realizar todas las fotos que queramos durante el viaje para luego descargarlas en el ordenador.

Esta es también una buena manera de identificar cuáles son las imágenes que realmente nos sirven y cuáles se pueden borrar, liberando espacio de paso.

Reduce la calidad de las imágenes

Otro de los grandes enemigos del almacenamiento es la gran calidad de imagen que ofrecen los móviles hoy en día. Sin embargo, no todos los usuarios necesitan grabar vídeos en calidad 4K a 60 fps (frames por segundo) que ocupan una gran cantidad de espacio por cada minuto de grabación.

Si queremos aumentar el espacio de almacenamiento, una de las mejores opciones es reducir la calidad de vídeo y de imagen a una más acorde con lo que vamos a hacer. Las imágenes de más de 12 megapíxeles solo tienen sentido si se van a imprimir, sino se puede bajar la calidad y ahorrar espacio.

En cuanto al vídeo, si no se va a visualizar luego en pantallas de al menos 32 pulgadas con tecnología 4K, no tiene sentido grabarlos en esta resolución. 720 o 1080p. será más que suficiente para que se vean muy bien pero no ocupen toda la memoria.

Usa servicios en línea

Por último, el último consejo es el de utilizar servicios online para subir las imágenes y así descargar el móvil. Apple lo hace automáticamente a la cuenta de iCloud, mientras que Google ofrece su propia aplicación, Google Fotos, que ofrece almacenamiento ilimitado con algunas condiciones.