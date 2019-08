Si estás planeando un viaje en coche con niños, toma nota de estos consejos

A la hora de planificar un viaje, hay que tener en cuenta varios factores… que se multiplican cuando vamos con los más pequeños de la casa. Teniendo en cuenta la ilusión que se pone en una escapada y las ganas con las que la esperamos, hay que intentar que ese momento no se convierta en un auténtico suplicio. Para ello no solo hay que preparar a los niños, también tenemos que hacerlo nosotros. De esta manera, el viaje será más seguro, cómodo, agradable… y no perderemos la paciencia cada vez que escuchemos un "¿Cuánto falta?", un "me aburro" o un "¿Cuándo llegamos". Seguir estos consejos y recomendaciones convertirá el viajar con los niños en algo muy sencillo.

A la hora de viajar con niños hay que educarles para que lo vea como algo divertido (Gtres).



Viajar es divertido

Los días previos al viaje es recomendable llevar a cabo una labor educacional con nuestros hijos enseñándoles que estas experiencias son divertidas, dinámicas y didácticas. Así su actitud será más positiva y no pondrán pegas para futuros viajes.

Planifica el viaje para aprovechar el sueño de los niños

Teniendo en cuenta que los más pequeños de la casa suelen aburrirse con facilidad y más aún cuando están en un espacio reducido donde la oferta de ocio es la que es, un buen truco es aprovechar sus horas de sueño para viajar. Una buena planificación es, por lo tanto, clave. Emprender la marcha de noche, a primera hora de la mañana o en sus horas de la siesta es una buena táctica para quitar horas de viaje a los niños.

Al hilo de lo anterior, es aconsejable que se planeen los puntos en los que haremos una paradas. Lo normal es detenernos cada dos horas, pero intenta no apurar ese tiempo. Estos paréntesis son perfectos para que los niños salgan del coche, estiren las piernas y tomen aire.

Un botiquín a mano

En la preparación del viaje, no olvides preparar un botiquín que te permita resolver cualquier imprevisto que surja en el viaje. Uno pequeño con lo básico es perfecto para tenerlo a mano dentro del habitáculo del coche.

Hay que tener en cuenta que comer en el coche puede causarles un mareo (Gtres).



Preparar comida y bebida

A la hora de viajar con niños, ten presente esta sugerencia: llevar comida y bebida. Eso sí, tienen que ser alimentos ligeros, de buena digestión y pocas cantidades. En cuanto a la hidratación, lo más recomendable es llevar varias botellas de agua para el trayecto y para las paradas. Si el agua no les convence, puedes añadir zumos, pero evita las bebidas con gas.

Comer en un viaje con niños puede tener algunas consecuencias. Una de ellas es que se manchen, así que llevar una muda para cambiarlos nunca está de más. Otra son los temidos mareos. Cuando cumplen los tres años, el cerebro de los más pequeños todavía no está coordinado con las señales que reciben los oídos, que son los responsables del sentido del equilibrio. Por lo tanto, si se marean lo mejor es que mantengan la vista fija en un punto lejano mientras abrimos las ventanillas para que les llegue aire fresco. Si aun así no se les pasa, lo más recomendable es parar y que se refresquen para que se recuperen.

Ropa cómoda

A la hora de viajar, lo más aconsejable es vestir a los niños con ropa de algodón, transpirable y que no se les ajuste al cuerpo para que tengan total libertad de movimientos. Además, es importante mantener la temperatura del coche entre 21 y 23 grados para evitar que haga mucho frío o mucho calor y llevar una manta o una chaqueta para taparles si es necesario.

Relacionado: ¿Planeando tu próximo viaje? Estos son los nuevos límites de velocidad

La seguridad de una buena sillita

Cuando viajamos con niños es obligatorio tener un sistema de retención infantil para cada uno de ellos, que, además, esté homologado según su edad, peso y altura. Su uso es obligatorio para niños de hasta 1,35 metros de altura y recomendable hasta que alcanzan 1,50 metros. Además, recuerda que viajar sin ella puede suponer una multa de 200 euros y tres puntos menos en el carnet de conducir.

Entretenimiento, mucho entretenimiento

Viajar con niños es más fácil cuando están entretenidos. Para ello, una opción muy recomendable es organizar juegos para hacerles más divertido el trayecto. Si decidimos llevarnos algunos de sus juguetes preferidos, hay que tener en cuenta que deben estar accesibles e intentar que no estén sueltos de forma peligrosa ya que en caso de colisión, son auténticos proyectiles. Por otro lado, podemos ponerles una película o una serie de dibujos animados sin olvidar los libros, la tablet o la videoconsola (siempre que no sean propensos al mareo).