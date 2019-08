Open Arms propone desembarcar en Sicilia para enviar a los náufragos en avión a Madrid

El director de Open Arms Italia, Ricardo Gatti, ha planteado la posibilidad de desembarcar a los 107 náufragos que se encuentran en el buque de rescate 'Open Arms' en la isla italiana de Sicilia como paso previo para su envío en avión a Madrid. "Para dar dignidad a los rescatados, podrían transferirlos a Catania (Sicilia) y desde allí, en avión llevarlos a Madrid", ha afirmado Gatti en declaraciones a los periodistas desde Lampedusa, según recoge la agencia de noticias rusa Sputnik.

Un migrante reza a primera hora de este lunes a bordo del Open Arms, fondeado frente a la costa de Lampedusa (EFE)

Gatti ha explicado que además de ahorrar tiempo en el mar a las personas rescatadas, también supondría un recorte del gasto público empleado en el desplazamiento. Así, ha recordado que el año pasado el traslado a España del 'Aquarius' supuso unos 250.000 euros en gastos para los guardacostas en labores de asistencia. En contraste, enviar a los migrantes en avión a España sería más barato, según Gatti.

Este domingo España ha ofrecido Algeciras y Baleares como posibles destinos del barco, pero desde la ONG han descartado estas opciones por su lejanía e insiste en la situación "insostenible" a bordo del buque 18 días después del rescate. Gatti ha puntualizado que podrían valorar esa opción si España destina un barco, aunque a priori no le parece una solución óptima, puesto que implicaría tener que esperar varios días la llegada del buque y otros tantos días de travesía hasta las Islas, además de realizar el trasbordo en aguas territoriales italianas. En declaraciones a Europa Press, el director de Open Arms Italia ha insistido en que desembarcar en Palma o Mahón no es viable porque no se dan las "condiciones de seguridad" necesarias para cubrir el trayecto, que implicaría más de dos días de viaje.

Para Gatti, las "soluciones de España" son "ridículas" y "denotan falta de intención" por parte del Gobierno. "¿Tiene que morir gente a bordo, a 800 metros de la costa?", se ha preguntado Gatti, que ha apuntado a la posibilidad de que se estén cometiendo "crímenes contra la humanidad" por parte de Italia.

La ONG Open Arms cree que existe un acuerdo entre los Gobiernos de Italia y España para desembarcar a los migrantes en Mallorca. Gatti ha alertado de la "crisis institucional" que a su juicio está creando el ministro de interior italiano, Matteo Salvini, y ha reprochado al Gobierno español que permita "mandar" a "un gobierno de extrema derecha que desprecia la vida de las personas".

Además, Gatti ha acusado a la vicepresidenta del Gobierno de España en funciones, Carmen Calvo, de "tergiversar la realidad" al afirmar que el barco de la ONG "pudo haber entrado en Malta" para desembarcar a los migrantes, pero que "no quiso" y "se fueron para Italia".

El representante de Open Arms ha negado estas afirmaciones de Calvo y ha asegurado que hubo un intento de trasladar a 39 personas a una patrullera maltesa. Se trataba de personas recogidas en el último rescate en zona SAR ('Search and Rescue'), cuando el barco ya contaba con otros 121 migrantes que llevaban días a bordo.

Según la versión de la ONG, cuando se estaban preparando para el trasbordo, hubo nerviosismo entre los rescatados que llevaban más días en la nave, que no entendían por qué el grupo que acababa de llegar podía desembarcar y ellos debían permanecer a bordo. Esto desencadenó una situación tensa y violenta, con episodios de autolesiones entre los rescatados, que provocó que se abortara la operación, según ha explicado Gatti. Por ello, el director de Open Arms Italia ha pedido "que no se tergiverse la realidad" para "intentar culpar" a la ONG, un gesto que considera "vulgar" y de "bajeza política y falta de respeto a las instituciones".

Ricardo Gatti, director de Open Arms Italia (Europa Press)

ESCRITOS A ACNUR Y LA FISCALÍA ITALIANA

Gatti ha remarcado también que han organizado una oficina a bordo del barco para tramitar las peticiones de asilo y que se han enviado escritos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y a la Fiscalía italiana. El director de Open Arms Italia ha subrayado que son "una pequeña ONG" con "recursos limitados", si bien "lo más grave" en este momento no son las carencias materiales, sino el estado de salud de los migrantes rescatados, por lo que la evacuación es "urgente", ha reiterado. Actualmente, en el barco quedan 107 personas rescatadas, más 19 miembros de la tripulación.

Este domingo, el Gobierno y el Govern balear acordaron ofrecer a los responsables del Open Arms los puertos de Palma y de Mahón al ser los más puertos españoles más cercanos en la ruta del buque, después de que la ONG descartara desembarcar en Algeciras (Cádiz), a seis días de su ubicación actual.

Este lunes, la Comisión Europea ha asegurado que está preparada para coordinar la distribución de los migrantes que están a bordo del barco Open Arms, tal y como ha solicitado el Gobierno español, una vez que tenga lugar el desembarco, aunque ha preferido no pronunciarse sobre cuál es el mejor puerto para ello.