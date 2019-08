'Mujeres en la Historia': Catalina de Aragón, infanta, princesa de Gales y reina de Inglaterra

Un libro y una rosa. Esos son los objetos que porta en su mano izquierda una joven Catalina de Aragón en la estatua de bronce que la representa en Alcalá de Henares. Dos símbolos de su personalidad y de una apasionante biografía que ha generado ríos de tinta y producciones audiovisuales: la vasta cultura y formación que recibió durante su juventud y que amplió a lo largo de su vida; y, el amor que sintió y padeció por el rey Enrique VIII de Inglaterra, el esposo adúltero que acabó repudiándola por no darle un heredero varón. Obra del escultor canario, Manuel González Muñoz, es una joven Catalina, por entonces infanta de Castilla y de Aragón, quien nos observa desde su pedestal a espaldas del palacio arzobispal de Alcalá de Henares, en la recoleta plaza de las Bernardas.

Hija de los Reyes Católicos, fue reina de Inglaterra (Daniel Arveras).

El lugar no es casual, pues allí nació la que fue última hija de los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en diciembre del año 1485. El poderoso e influyente cardenal Mendoza les había invitado a pasar en su palacio el invierno y fue allí donde llegaron en octubre de aquel año sus majestades con la reina Isabel en avanzado estado de gestación. Así narró el cronista real Hernández del Pulgar el feliz alumbramiento de nuestra protagonista... "Venida a Alcalá la Reina, parió a la infanta doña Catalina, jueves quince días de diciembre, año de mil y cuatrocientos y ochenta y cinco años; le hicieron justas y fiestas grandes. Y el Cardenal de España (cuya era aquella villa de Alcalá) hizo un gran convite al Rey y a la Reyna, y a todos los caballeros, dueñas y doncellas de su corte, por honra del nacimiento de aquella infanta".

RELACIONADO: Doña Sancha, doña Urraca y doña Elvira, las tres infantas de León

Sus padres le pusieron Catalina, como a su bisabuela materna Catalina de Lancaster. Con ese nombre, los reyes Isabel y Fernando aventuraban desde su nacimiento el destino inglés que le aguardaba a su hija menor, pues allí viviría desde 1501 hasta su muerte en 1536, llegando a ser reina de Inglaterra. De hecho, muy pronto sus padres tomaron una decisión clave para el futuro de su hija, pues en 1589, cuando la entonces infanta ni siquiera había cumplido los cuatro años de edad, fue prometida a Arturo Tudor, príncipe de Gales, hijo y heredero del rey inglés Enrique VII. Al igual que habían hecho con sus anteriores vástagos, buscaron un matrimonio de Estado, una alianza política para fortalecer vínculos y unir dinastías. El objetivo entonces de Isabel y Fernando era aislar a Francia, así que el joven Arturo, futuro rey de Inglaterra, era el candidato idóneo para su hija. Por su parte, los ingleses vieron con buenos ojos casar a su heredero con la hija de los reyes de Castilla y Aragón.

RELACIONADO: Más entregas de la serie 'Mujeres en la Historia' en 'Tu Otro Diario'

En el verano de 1501, cumplidos ya los quince años de edad, la joven y refinada Catalina se embarcaba hacia aquellas húmedas y brumosas tierras para desposarse con su prometido. El 14 de noviembre de 1501 se celebró la boda en la catedral londinense de San Pablo. Desde ese momento, la infanta española era además princesa de Gales. Muy poco duró aquel matrimonio entre adolescentes, pues el príncipe Arturo no superó una infección respiratoria –sudor inglés, peste o tuberculosis- y falleció a primeros de abril de 1502 sin cumplir siquiera los dieciséis años. Catalina se vio viuda, con la misma edad que su difunto esposo y en una tierra que no era la suya. El rey inglés, Enrique VII, decidió conservar aquella pieza tan valiosa. No quería devolver la dote entregada por los Reyes Católicos y pensaba que sería interesante casarla en un futuro con su segundo hijo, Enrique. Pero había que esperar, ya que el entonces duque de York era cinco años menor que Catalina. Aquellos tiempos no fueron fáciles para la española, joven viuda que vivía recluida y con estrecheces económicas para sostener su casa y a sus damas de servicio. Todo ello, en unas tierras que le eran extrañas.

Su marido, Enrique VIII, rompió hasta con la Iglesia Católica para divorciarse de ella (Daniel Arveras).

Finalmente, siete años después, en 1509, muerto Enrique VII y ascendido al trono Enrique VIII, se celebró el matrimonio. A partir de aquí es cuando los avatares de Catalina de Aragón, reina consorte de Inglaterra, cobran mayor protagonismo en la historia por todo lo que vivió, sintió y sufrió con una gran dignidad, provocando la admiración de la Corte y del pueblo inglés, el respeto más profundo que supo ganarse con su actitud y ejemplo.

El matrimonio con el joven Enrique VIII vivió unos primeros años de relativa calma y parece que de amor mutuo. Dicha tranquilidad solo se veía afectada cuando la reina se quedaba en cinta y el rey aguardada con ansia la venida al mundo de un varón. Cada parto era un drama: nacieron varias hijas e hijos que, sin embargo, morían a las pocas horas, días o semanas. Solo una hija, María, sobrevivió –la futura reina María Tudor, esposa de Felipe II entre 1554 y 1558-. Sin embargo, Enrique VIII se fue poco a poco desencantando con su esposa al no poder tener un varón para que le sucediera en el trono como era su deseo.

RELACIONADO: Juana 'la Beltraneja' o el 'Juego de tronos' hispano

Por otra parte, los devaneos de Enrique VIII con diversas damas de la Corte eran frecuentes aunque no solían pasar de aventuras puntuales con quien se le antojaba. Todo esto cambió cuando conoció a Ana Bolena en 1525, bella y educada en Francia, de quien se enamoró de veras. Sumido ya en aquella pasión y aburrido de Catalina, comenzó a pergeñar un cisma total con ella y con la propia iglesia de Roma si era necesario. En su pensamiento fraguó la idea de que la reina no le daba un heredero sano porque ese matrimonio era impuro al haber estado casada previamente con su hermano mayor Arturo. Al menos, ese fue el argumento que más tenazmente sostuvo el rey para separarse definitivamente de la reina.

Catalina trató por todos los medios de quitarle esa idea de la cabeza, jurando que su breve matrimonio con el débil y enfermizo Arturo no había llegado a consumarse. Por tanto, su unión con Enrique era totalmente legítima a ojos de Dios y de la Iglesia. Incluso una bula papal lo ratificaba. Pero ya era tarde, Enrique VIII tenía otros planes, quería declarar nula su unión con Catalina para casarse con Ana Bolena. Así lo hizo en 1533, rompiendo incluso con el Papa de Roma al divorciarse de Catalina de Aragón y apartarla de su vida.

La estatua de la reina Isabel en Alcalá de Henares (Daniel Arveras).

Catalina se aferró a su fe y siguió considerándose la única y verdadera reina de Inglaterra pese al rechazo de su esposo. Recluida en sus últimos años, falleció en enero de 1536. Todos los que la trataron en vida coincidieron en su admiración por tan orgullosa y excelente mujer. Partidarios y detractores reconocieron en ella a una gran señora, una reina que luchó con todas sus fuerzas por defender siempre su dignidad, sus derechos y los de su hija María.

Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad, es cuna de innumerables e ilustres personajes de nuestra historia y Catalina, infanta de Castilla y Aragón, princesa de Gales y reina de Inglaterra, bien merece el lugar que ocupa en la ciudad complutense. Muy cerca de ella está su madre, la reina Isabel de Castilla, a quien tanto dicen que se parecía y de la que se separó para siempre a los quince años de edad, cuando tomó aquel barco que la llevaría a Inglaterra...

Daniel Arveras es periodista y escritor. Su último libro es 'Conquistadores olvidados. Personajes y hechos de la epopeya de las Indias'.