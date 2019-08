Cómo saber si tienes virus en un móvil Android y qué hacer para eliminarlos

Si solo has descargado aplicaciones de Google Play y has tenido cuidado con los archivos que abres (normalmente, los que recibes por correo electrónico), es muy probable que tu teléfono no tenga ningún virus. Sin embargo, hay programas maliciosos que pueden afectar tanto a los smartphones como a las tablets Android y exponer nuestros datos personales, contraseñas o números de tarjetas de crédito, así que conviene estar pendiente para evitar sustos y saber cómo acabar con las amenazas.

Uno de las soluciones para acabar con los virus es reiniciar el móvil en modo seguro (Android).

Es muy probable que tengas algún tipo de virus o 'malware' en el móvil que amenace tu privacidad si cumples algunos o varios de los siguientes requisitos:

-Tienes aplicaciones que no recuerdas haber descargado. Comprueba periódicamente tu lista de aplicaciones para ver si hay alguna que no reconoces.

- El teléfono se bloquea regularmente. Si sucede una vez y no hay otros síntomas, puede que no sea un virus, solo un fallo casual del sistema. Pero si comienza a suceder con frecuencia, es muy probable que la causa sea un virus.

- La batería se agota mucho más rápido de lo normal.

- Se abren más ventanas emergentes de lo habitual en el navegador.

- El uso de datos aumenta sin una explicación lógica. Si tu factura de telefonía móvil muestra un uso de datos mayor de lo habitual es posible que tu smartphone esté infectado.

- Recibes cargos adicionales por mensajes de texto que no has enviado. Algunos programas envían SMS a números premium, que pueden acumularse sin tu conocimiento y suponer una pequeña fortuna a fin de mes.

Cómo solucionarlo

Los virus afectan de manera mucho más frecuente a terminales Android que al iPhone y el iPad, pero ningún dispositivo está completamente a salvo de este tipo de ataques. Aparte de confiar en aplicaciones antivirus, que a veces lo único que consiguen es reducir la velocidad y el rendimiento de los dispositivos, si tienes sospechas fundadas de que tu móvil está infectado debes seguir los siguientes pasos:

-Reinicia el móvil en modo seguro. Cómo hacerlo depende del modelo, pero en la mayoría de los casos servirá con mantener pulsado el botón de encendido del smartphone y, a continuación, presionar y mantener pulsada la opción Apagar. En la pantalla 'Reiniciar en modo seguro', pulsa Aceptar. Si esto no funciona, pulsa el botón de encendido hasta que aparezca el logotipo del fabricante y, a continuación, mantén pulsado el botón de 'bajar volumen' hasta que el dispositivo se encienda y aparezca el modo seguro.

-Una vez en el modo seguro, ve a Configuración > Aplicaciones, donde podrás revisar la lista de aplicaciones para desinstalar aquellas que no hayas descargado, te parezcan sospechosas o estén gastando más datos de lo normal.

-Si el botón de desinstalación está desactivado, es porque la aplicación tiene acceso de administrador. Para eliminar el acceso de administrador, ve a Configuración > Seguridad > Administradores de dispositivos y deselecciona las aplicaciones que no deberían tener acceso para poder eliminarlas definitivamente.

-Para salir del modo seguro, reinicia el teléfono. Mantén pulsado el botón de encendido y, a continuación, pulsa Reiniciar.

Si los pasos anteriores no han resuelto el problema, una de las opciones más contundentes es restaurar los valores de fábrica. Ten cuidado, porque tendrás que volver a descargar la mayoría de las aplicaciones y actualizaciones, y perderás cualquier dato del que no tengas una copia de seguridad. Para llevarlo a cabo, ve a Configuración > Sistema > Opciones de restablecimiento > Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica). Así volverás a tener el móvil limpio y como nuevo, al menos por dentro.