Sus padres le regalan un BMW por su cumpleaños y lo tira a un río porque quería un Jaguar

Recibir como regalo de cumpleaños un coche de lujo es un sueño muy común. Lo que no es tan habitual es la reacción de un joven indio, que se enfureció tanto al comprobar que el vehículo que le regalaban sus padres no era el que él quería que lo tiró a un río. Él había pedido un Jaguar, pero le habían comprado un BMW valorado en unos 50.000 dólares (44.700 euros). No contento con sumergir del todo el vehículo recién sacado del concesionario en el agua, decidió grabar el momento en el que se hundía y enviarle el vídeo a su padre.

El vehículo se acabó sumergiendo en el río después de que el joven lo lanzara a su interior, a pesar de los intentos de varios testigos por sacarlo del agua (Captura de pantalla de RT)

El hombre ha explicado, en unas declaraciones que recoge Fox News, que él y su esposa únicamente se podían permitir comprar un BMW, "mientras él insistía en que le diéramos un Jaguar". "Decía que este vehículo era demasiado pequeño, pero nosotros creímos que estaba bien. Nunca imaginamos que haría algo así", comenta, devastado.

Al tiempo que este desagradecido hijo intentaba deshacerse del coche, varios testigos de lo sucedido acudieron rápidamente a intentar sacarlo del agua, entusiasmados con la idea de poder quedarse con él. Por desgracia, no lo consiguieron y el vehículo acabó hundiéndose por completo en el río.

El vehículo, valorado en casi 45.000 euros, a punto de hundirse (Captura de pantalla de RT)

El joven, del que solo se sabe que se llama Akash, fue detenido poco después por la policía, que lo interrogó por este extraño incidente que se ha convertido en uno de los más comentados en los medios de comunicación de su país, India.