Tragedia en Estados Unidos: cinco niños fallecen en el incendio de una guardería

Cinco niños de entre ocho meses y ocho años de edad han fallecido en el incendio que ha tenido lugar en una guardería en Erie (Pensilvania, Estados Unidos). Los bomberos consiguieron rescatarlos en estado crítico y fueron trasladados a un hospital donde no se pudo hacer nada para salvar su vida. Cuatro de ellos eran hermanos y el otro es hijo de la dueña de la residencia, Elaine Harris, que está herida. Se están investigando las causas de esta tragedia.

Los bomberos lograron rescatar a los niños, que acabaron falleciendo tristemente.

La guardería 'Harris Family Daycare' trabajaba 24 horas al día y, al parecer, según las primeras investigaciones, los cuatro hermanos fallecidos dormían allí porque sus padres trabajaban en turno de noche. La dueña de la residencia y un vecino que trató de entrar a socorrer a los niños se recuperan de las heridas en un hospital. El fuego se inició en torno a la una de la madrugada por motivos que aún se desconocen y se están investigando. Según los medios locales, dos adolescentes de 12 y 15 años consiguieron escapar por el tejado y dar la voz de alarma.

El incendio se originó en el primer piso de la vivienda y las llamas se extendieron rápidamente al piso superior. Toda la casa quedó en llamas y los bomberos, aunque se empeñaron a fondo, no pudieron evitar el trágico balance. Había siete niños alojados dentro de la guardería y solamente dos pudieron escapar con vida. Según las primeras pesquisas, una sobrecarga eléctrica puede estar detrás del incendio. El jefe de los bomberos de Erie, Guy Santone, ha explicado que había muchos cables debajo del sofá, con muchas cosas conectadas a ellos. El sofá habría ardido como consecuencia de la sobrecarga.

Los bomberos, tristes y extenuados tras haber extinguido las llamas.

Además, Guy Santone ha detallado que solo había un detector de humo en la casa, ubicado en el desván, lo que hizo que no se disparase la alarma a tiempo de poder salvar a las víctimas. 'Harris Family Daycare' había pasado las correspondientes inspecciones y contaba con los permisos necesarios para operar. De hecho, la última revisión tuvo lugar el 28 de diciembre de 2018 y en ella no se observaron problemas de seguridad. "El departamento de bomberos de Erie envía sus condolencias a las familias, deseamos haber podido hacer más, hicimos todo lo posible, simplemente no obtuvimos el resultado que esperábamos", ha manifestado el jefe de bomberos.