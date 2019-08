Búsqueda desesperada de una joven irlandesa de 15 años desaparecida el pasado domingo en Malasia

La Policía de Malasia busca desesperadamente a una joven irlandesa de 15 años, llamada Nora Quoirin, que desapareció el pasado domingo en un complejo turístico localizado en las inmediaciones de Kuala Lumpur, en una región selvática de Malasia. La familia de Nora Anne Quoirin acudió a las autoridades para avisar de que la chica había desaparecido de su habitación, situada en el completo de Dusun Pantai Hill, el domingo por la mañana y que la ventana del cuarto estaba abierta.

"Estamos trabajando con todos los departamentos de Policía y con el servicio de Bomberos para localizar a la adolescente", ha asegurado un portavoz de la Policía este lunes.

Sin embargo, los padres de la niña de 15 años apuntaron este sábado a la posibilidad de que la menor fuera secuestrada, a pesar de la Policía sigue investigando el caso como desaparición. En un comunicado difundido, los progenitores señalaron que su hija Nora Quoirin tienen una discapacidad de desarrollo y aprendizaje, y también malformaciones físicas que le impiden moverse con facilidad.

"Ella no es como otros adolescentes, no es independiente y no va a los sitios sola (...) A Nora le gusta caminar con su familia, pero su equilibrio es limitado y tiene mala coordinación. Ella ha estado en Asia y otros países europeos antes y nunca se ha alejado o perdido", apuntan sus padres Meabh y Sebastián Quoirin.

La madre agradeció hoy la labor de los 260 oficiales de búsqueda y rescate, y de los voluntarios que rastrean la reserva natural en Negeri Sembilan, unos 60 kilómetros al sur de Kuala Lumpur, donde la niña desapareció. La menor llegó junto con su familia a Malasia el sábado pasado, y el domingo por la mañana descubrieron que no estaba en su habitación del hotel The Dusan, donde se alojaban, y que la ventana estaba abierta.

La embajada de Irlanda en Kuala Lumpur ha indicado que están prestando asistencia consular a la familia de Quoirin. El complejo turístico, ubicado en las faldas de las montañas Titiwangsa y junto a una reserva forestal, también está trabajando junto a la Policía en las labores de búsqueda.