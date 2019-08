Calvo acusa al PP de 'desvariar' con la idea 'disparatada' de apartar a Sánchez

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha considerado este miércoles que es "desvariar mucho" la propuesta "disparatada" del PP de apartar al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como candidato, ya que es el líder mejor valorado y que consiguió más votos. En declaraciones antes de visitar, junto al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, las instalaciones del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), ha acusado tanto el PP como Ciudadanos de "trasladar o escurrir" su responsabilidad al no aceptar abstenerse.

Carmen Calvo considera disparatada la última propuesta del Partido Popular (EFE).

A su juicio, "apartar al líder mejor valorado y más votado de unas urnas es desvariar mucho en democracia", por lo que ha recriminado las propuestas "a cada cuál más disparatada" realizadas en los últimos dos días. De esta manera, se ha referido a la petición del PP de plantear un candidato socialista alternativo a Sánchez o incluso presentar una candidatura conjunta de los populares con Ciudadanos, ante la que reclama la abstención del PSOE.

Ha asegurado que los socialistas están haciendo su "parte del trabajo" con la elaboración de un programa y cuando termine esa fase intentarán saber "si hay alguna posibilidad en la que este país no vaya a las urnas". En cuanto a la reunión de Sánchez esta tarde con el rey Felipe VI en Marivent, ha indicado que "no tiene más trascendencia" que el despacho tradicional de todos los veranos y que hablarán previsiblemente de la situación del país y "poco más" ya que en este momento no hay candidato encargado de formar gobierno. Para Calvo la solución a la situación de bloqueo para la formación de un nuevo gobierno no pasa por apartar a Sánchez.

"Si hacemos caso a las urnas, encontraremos salida a esta situación, pero no dependerá solo de nosotros sino de todos los demás", ha advertido la vicepresidenta, que ha insistido en que Sánchez es, aparte del vencedor de las elecciones, el que tiene "mejor valoración de todo el espectro de la política española". Calvo ha respondido que el PSOE está haciendo su parte del trabajo y "la más importante", con las reuniones que Sánchez mantiene con colectivos sociales para elaborar un programa, cuando se le ha preguntado sobre si existen contactos con Unidas Podemos.

Y ha reprochado a la formación morada que "desgraciadamente" rechazaron la propuesta de un Gobierno de coalición y pasaron todo el mes de junio "diciendo que lo importante eran los cargos" en lugar de poner el programa "en lo alto de la mesa" como hizo el PSOE.

Ha apuntado que "estas fechas no dan para más", en referencia al período estival de este mes de agosto, citando al diputado de Compromís Joan Baldoví, pero ha instado a todos los partidos a "hacer caso de las urnas" porque Sánchez es el líder más votado en las pasadas elecciones del 28 de abril.