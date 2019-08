Parecía imposible: un hombre pierde el recuerdo más importante de su vida y lo recupera gracias a las redes

Patrick Waddell se siente el hombre más afortunado del mundo tras haber recuperado un recuerdo de gran valor sentimental para él: sus anillos de boda. Su mujer, Sheri, falleció como consecuencia de un cáncer de colon en 2016 y, desde entonces, siempre ha llevado ambos consigo. Hace unos días los extravió durante un viaje, los buscó sin éxito y temió que ya nunca podría recuperarlos. Afortunadamente, las redes han obrado la magia.

Los anillos son el recuerdo de Sheri, su esposa falleccida de cáncer en 2016 (@patrickwaddell).

Patrick, que tiene 43 años y vive en Carolina del Norte (Estados Unidos) tiene la costumbre desde hace trece años de visitar Carolina del Sur junto con sus dos hijas para ir a ver a sus familiares. En esta ocasión hicieron parada en un 'camping' de la zona para jugar al golf y, todavía no sabe cómo, perdió los anillos, que llevaba en un colgante en el cuello. Aunque se dio cuenta in situ y los buscó por todas partes, no encontró ni rastro y tuvo que marcharse sin ellos.

Según cuenta 'CNN', al principio solía llevarlos puestos. Pero luego le pidió a un joyero que se los enlazara para que permanecieran siempre juntos y se hizo una cadena que nunca se quita. Tras la infructuosa búsqueda, recurrió a las redes sociales etiquetando el camping.

Los anillos aparecieron destrozados, pero Patrick está feliz y piensa que podrá arreglar el colgante (@patrickwaddell).

Solo en las primeras horas el post fue compartido 11.000 veces. "Es conmovedor ver cómo tanta gente quiere ayudarte a encontrar algo que significa tanto para ti". Patrick sabe bien que el recuerdo de Sheri permanece en su corazón, no en un trozo de metal, pero aún así era importante para él. Unos pocos días después se obró el milagro: le llamaron para decirle que una persona había visto los anillos en el parking. Al principio pensó que eran falsos, pero luego vio la publicación en redes y regresó a por ellos.

Los anillos están destrozados, como si un camión hubiera pasado por encima de ellos. Con todo, Patrick, se siente conmovido y ya piensa en llevarlos al joyero para que los deje como nuevos. Lo mismo que su amor por Sheri.