Cinco juegos offline para disfrutar en vacaciones sin preocuparse de los datos

La llegada de los meses de más calor y vacaciones hacen que los usuarios aumenten el tiempo de uso de sus smartphones. Y esto, claro, repercute en un mayor consumo de datos móviles. El uso de plataformas de vídeo en streaming, como Netflix, Amazon Prime, HBO o YouTube también son en parte culpables de que los datos se acaben antes. Sin embargo, existen opciones de entretenimiento que pueden salvarte de una tarde aburrida: los videojuegos offline.

Monument Valley, un videojuego para jugar offline (Unsplash).

Estos videojuegos, por lo general de pago, son grandes opciones para disfrutar en vacaciones, ya que su desarrollo no consumirá datos de tu tarifa.

Esto los convierte en una gran opción para esos tiempos muertos en aeropuertos, estaciones o incluso en largos trayectos en coche hasta el destino vacacional. Vamos a conocer algunas de las mejores opciones para jugar en vacaciones con el teléfono móvil.

PAKO 2

Comenzamos con una apuesta por la velocidad en un juego adictivo en el que controlamos un coche que debe escapar de la policía. En contra de otros juegos, en los que se compite contra otros pilotos, aquí solo está el jugador contra la máquina.

Este arcade promete emociones fuertes, ya que cuanto más tiempo aguanta el usuario, más difícil se pone escapar de la persecución. Además, el jugador puede ir encontrando hilarantes power-ups para subir de nivel o conseguir coches cada vez más potentes.

The Room: Old Sins

Pero no todo van a ser carreras a toda velocidad. A veces también gusta pararse a contemplar el escenario del juego o romperse la cabeza hasta encontrar la solución de un puzle. Para estos jugadores está creado The Room: Old Sins.

La tercera parte de este juego de misterio tiene como objetivo resolver rompecabezas en una inquietante mansión sin necesidad de usar redes wifi o de datos para disfrutar.

Monument Valley 2

Otra de las opciones, sobre todo para disfrutar con calma, es Monument Valley, un videojuego en el que la exploración y el ingenio servirán para completar todos sus niveles.

Una aventura en la que el escenario juega con las perspectivas para generar mundos cada vez más complejos que el usuario debe completar.

Rebel Inc.

Luchar contra la corrupción, hacer frente a grupos de insurgentes y dotar de electricidad y agua al pueblo parece la lista de algún partido político, pero es el argumento de este juego de estrategia, basado en recomponer un país diezmado por la guerra.

Una gran opción para todos aquellos políticos frustrados que quieran pasar el verano liderando todo un país.

Poly Bridge

En la misma línea, Poly Bridge propone un mundo en el que el usuario tiene que crear puentes como si estuviera en un estudio de arquitectura. Lo divertido, como en la vida real, es tener que ajustarse al presupuesto.

La elección de materiales, la longitud del puente y la creatividad del usuario para salvar las inclemencias del terreno suponen el verdadero atractivo de este juego.