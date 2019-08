La hija de la mujer asesinada por su marido en Burgos declara que nunca hubo violencia en su casa

Rafael era un empleado de banca de 56 que precisamente este miércoles se prejubilaba y era aficionado a la caza. Pepi, su mujer, trabajaba como monitora en un colegio de Villagonzalo Pedernales, en Burgos. Este miércoles, Rafael usó su escopeta para matar a Pepi, herir de gravedad a su hijo de 29 años y quitarse luego la vida, según ha relatado el subdelegado del Gobierno, Pedro Luis de la Fuente. No constan denuncias por malos tratos. La otra hija del matrimonio fue quien, al llegar a casa, descubrió la dantesca escena y a su padre con el arma en las manos. Y dio la voz de alarma. Declaró más tarde que nunca se había producido "una situación de violencia" en su casa, ha explicado De la Fuente.

Investigadores en la puerta de la vivienda donde tuvieron lugar los hechos (EFE).

La hija tenía una cita médica en la mañana de ayer, según informa Telecinco, y eso hizo que no se encontrara en la vivienda cuando ocurrieron los hechos, a primera hora. Los vecinos han contado al 'Diario de Burgos' que oyeron un estruendo que no identificaron con disparos. Pepi murió mientras que su hijo fue alcanzado en el cuello y quedó tendido, inmóvil, ya que algunos perdigones del cartucho quedaron alojados en su médula espinal. Ahora se recupera de sus heridas en la UCI del Hospital Universitario de Burgos.

SI SUFRES VIOLENCIA DE GÉNERO O CONOCES A ALGUIEN EN ESTA SITUACIÓN, LLAMA AL 016

La hija que halló los cadáveres de sus padres y a su hermano malherido a última hora de la mañana no pudo declarar en los primeros momentos, ya que "se encontraba en estado de shock", ha detallado el subdelegado del Gobierno. Sin embargo, sí habría dicho, según De la Fuente, que en su casa no se había producido nunca "una situación de violencia". La familia era muy conocida en la localidad, de unos 1.800 habitantes, donde la noticia ha causado una gran conmoción. "No nos lo creemos", dijo ayer la alcaldesa, Purificación Ortega, resumiento el sentir general de la población, donde se han decretado tres días de luto.

El presunto asesino de su mujer tenía su permiso de armas en regla y había superado el examen psicotécnico necesario para su obtención. "Desde hace 10 años se han rastreado los permisos que tenía, licencias de escopeta y de rifle, todo en perfectas condiciones. Los psicotécnicos también, de manera que era una persona autorizada para el manejo de estas armas", ha contado el subdelegado del Gobierno.

Fachada del Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales (Europa Press).

Tras el asesinato cometido en esta población burgalesa, el número de víctimas de la violencia machista se ha elevado a 37 en lo que va de año en España. Otro caso más se encuentra en investigación. Desde 2003, año en el que comenzaron a contabilizarse de manera oficial las víctimas de violencia machista, han sido 1.012 las mujeres muertas por esa causa.