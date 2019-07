Paramount quiere retomar el proyecto de 'Dragones y mazmorras'

El estudio Paramount quiere retomar el proyecto para adaptar al cine el exitoso juego de rol "Dragones y mazmorras" y, para ello, se encuentra en negociaciones con los directores John Francis Daley y Jonathan Goldstein, que el año pasado firmaron la comedia "Noche de juegos". El medio especializado Deadline detalló este miércoles que Daley y Goldstein se encuentran disponibles para "Dragones y mazmorras" ya que "The Flash", cinta de Warner Bros y DC Comics para la que ambos trabajaron como guionistas y posibles directores, finalmente no contará con sus servicios.

El cineasta estadounidense Jonathan Goldstein (EFE/Archivo).

Además de "Noche de juegos" (2018), película que protagonizaron Jason Bateman y Rachel McAdams, Daley y Goldstein estrenaron en 2015 como directores "Vacaciones", una comedia que encabezaron Ed Helms y Christina Applegate. En cuanto a su labor como guionistas, Daley y Goldstein se han desempeñado en cintas como "Cómo acabar con tu jefe" (2011) o "Spider-Man: Homecoming" (2017).

No sería la primera vez que "Dragones y mazmorras" aterriza en los cines, puesto que una película con el mismo título llegó a la gran pantalla en 2000 bajo la dirección del realizador Courtney Solomon y con un elenco en el que aparecían Justin Whalin, Jeremy Irons o Thora Birch. Sin embargo, este largometraje recibió unas críticas muy malas y fracasó en la taquilla al recaudar solo 33,8 millones de dólares (29,6 millones de euros) en todo el mundo.

Pese a que los resultados no fueron positivos, esta película de "Dragones y mazmorras" tuvo dos modestas secuelas, "Dragones y mazmorras 2" (2005) y "Dungeons & Dragons: The Book of Vile Darkness" (2012), que fueron estrenadas con bajo perfil en los cines o ya directamente en el mercado doméstico.

RELACIONADO: Más noticias de cine en 'Tu Otro Diario'

Deadline explicó que el proyecto para adaptar al cine una vez más las aventuras y la magia de "Dragones y mazmorras" ha pasado en los últimos años por todo tipo de peripecias. Así, este portal especializado aseguró que, antes de que Paramount abordara este nuevo intento sobre "Dragones y mazmorras" Warner Bros. y New Line trataron de que Chris McKay ("Batman: La LEGO película", 2017) tomara las riendas de este proyecto. Sin embargo, el director finalmente optó por la cinta "Ghost Draft" con Chris Pratt como estrella.

Deadline apuntó también que los planes para "Dragones y mazmorras" pudieron frenarse asimismo debido al tropiezo de "Warcraft: el origen" (2016), cinta dirigida a un público similar que, pese a que en el resto del mundo funcionó muy bien (386 millones de dólares), fracasó en Estados Unidos y con reseñas mayoritariamente negativas por parte de la crítica especializada.