Hallan los restos de una niña desaparecida hace 34 años pero su secuestro sigue envuelto en misterio

La familia de Jonelle Matthews tendrá por fin un lugar donde enterrar a su hija y poder llevarle flores. La niña de 12 años desapareció el 20 de diciembre de 1984 y ahora, casi 35 años después, se han hallado sus restos. Su secuestro fue uno de los casos más mediáticos de la época en Colorado (Estados Unidos) e incluso el presidente Ronald Reagan se refirió a él en su día. Sin embargo, en décadas de investigación, no se ha producido ni un solo arresto y la solución de este misterio está lejos de resolverse.

Esta era Jonelle, que tenía 12 años en el momento de su desaparición (Captura de un vídeo de CNN).

Aquel 20 de diciembre, una amiga de la familia dejó a Jonelle en su casa. Su padre, Jim, estaba fuera viendo un partido de baloncesto de su hermana Jennifer. Su madre, Gloria, se dirigía al aeropuerto a recoger a un familiar, según cuenta 'The Washington Post'. Cuando Jim llegó a casa, encontró la puerta abierta, el televisor encendido y prendas de la niña cerca de un radiador. Pero no había rastro de Jonelle. Jim denunció rápidamente la desaparición de su hija y comenzó una búsqueda que no ha dado frutos en casi 35 años.

En aquella época se produjo una oleada de secuestros infantiles que tenía conmocionada a la sociedad estadounidense hasta el punto de que el entonces presidente, Ronald Reagan, se refirió al asunto y pidió a los editores de periódicos que publicaran los casos de niños desaparecidos. Puso como ejemplo el caso de la pequeña Jonelle. Ahora, después de que unos operarios hayan encontrado sus restos cuando cavaban una zanja para reparar una tubería, su familia podrá enterrarla, pero su caso está lejos de ser resuelto.

"Esta investigación sigue activa", señaló un portavoz de la policía de Greeley, que dijo a los periodistas que están tratando la muerte de Jonelle como un homicidio. A lo largo de estas décadas se han seguido varias pistas prometedoras que acabaron en un callejón sin salida. Se investigó a un hombre que recortaba las noticias de Jonelle en los periódicos, pero tenía coartada. Un camionero que vivía cerca fanfarroneó sobre que él era el autor del secuestro, pero se comprobó que tenía una enfermedad mental y que mentía. Y así siempre...

Los padres de Jonelle, tras enterarse de que los restos de su hija habían aparecido (Captura de un vídeo de 9news).

En 1994 se declaró muerta oficialmente a la pequeña. Se celebró un funeral y la familia se preparó para asumir definitivamente que su hija no volvería nunca, pero aún mantenían esperanzas de que se encontrase, al menos, su cuerpo. Esperaban respuestas, saber lo que le pasó. En 1996, la madre biológica de Jonelle, a la que los Matthews habían adoptado cuando era un bebé, se puso en contacto con ellos para tratar de conocer a su hija y ellos tuvieron que contarle la triste noticia de su desaparición.

"Me emocionó que la madre de Jonelle quisiera contactarla, porque la niña siempre había querido eso", dijo Gloria al 'Greeley Tribune' en enero de 1997. "Pero luego tuve que decirle a Terri que la niña que nos confió había desaparecido... Tuve que preguntarme a mí misma si podría haber cuidado mejor de ella". Las familias terminaron reuniéndose y la madre biológica de Jonelle dijo que estaba agradecida de saber la verdad por dolorosa que fuera. "Jonelle siempre ha sido parte de mis oraciones, desde que nació, y ahora, sin saber dónde está, continuaré rezando por ella", dijo.

La policía nunca se ha rendido. El ADN de la chica se incorporó a una base de datos a nivel nacional y en el año 2013 se distribuyeron carteles con la imagen que tendría Jonelle con el paso de los años. En 2014 aparecieron unos restos que se pensó que podrían ser suyos, aunque luego se comprobó que no. Ahora, tras la aparición de sus restos, los investigadores han hecho un nuevo llamamiento para que si alguien vio o escuchó algo o puede aportar alguna información lo haga para que la familia pueda, por fin, descansar.