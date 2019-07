Carrie Symonds, la novia de Boris Johnson, se muda con él a Downing Street

Carrie Symonds, la novia de 31 años de Boris Johnson, de 55, se mudará con él a la residencia oficial del primer ministro en el número 10 de Downing Street, en el centro de Londres, según ha confirmado este lunes un portavoz gubernamental. La gurú de las relaciones públicas, a quien se atribuye de la modernización de la imagen del nuevo líder conservador, podrá seguir así de cerca toda su actividad. Se convierten, en todo caso, en la primera pareja no casada en residir oficialmente en sede gubernamental.

Carrie Symonds esperando la llegada de Boros Johnson a Downing Street (Getty Images).

El portavoz que ha confirmado la mudanza ha señalado, no obstante, que esto "no supondrá un coste adicional" para las arcas del Estado. No aclaró si los novios se instalarán en el apartamento que hay encima del despacho del jefe del Gobierno en el número 10 o si, en cambio, como había publicado la prensa, optarán por el más espacioso situado encima del número 11, donde normalmente reside el canciller del Exchequer o ministro de Economía con su familia.

Hija del periodista Matthew Symonds (uno de los fundadores del periódico 'The Independent') y la abogada Josephine Mcaffee, la joven londinense trabaja ahora como asesora de la organización americana Oceana, dedicada a la protección de los océanos. Alejada ya de sus labores como publicista en el Partido Conservador, y de perfil discreto, sí es habitual verla en actos de apoyo a su novio.

Boris Johnson ha tenido una agitada vida personal (Getty Images).

Boris Johnson aún se está divorciando de su segunda esposa, la abogada y consejera de la Reina Marina Wheeler, con la que tiene cuatro hijos. Durante años, Wheeler perdonó a Johnson varias aventuras que han sido la 'comidilla' en la prensa británica: la primera fue en 2004, cuando su mujer se enteró de que había mantenido una relación extramatrimonial de cuatro años con la periodista Petronella Wyatt. La segunda ocurrió en 2010 cuando Marina Wheeler supo que tenía una hija fuera del matrimonio con una consultora de arte llamada Helen Macintyre. .

Jonhson y su novia protagonizaron el pasado junio una trifulca doméstica a gritos que hizo que unos vecinos llamarán a la Policía (que no presentó cargos) y que fue difundida por la prensa. A diferencia de la Primera Dama de Estados Unidos, la pareja del primer ministro británico puede mantenerse al margen de las labores oficiales, y en este caso está por ver el perfil que adoptará Carrie Symonds en esta nueva etapa.