Las emotivas palabras de despedida de un amigo de David, el joven español fallecido en Tailandia

Hundidos todavía por el dolor, los amigos de David A. Rocamundi, se muestran todavía consternados por su trágica muerte durante las vacaciones que estaban compartiendo. Los paradisíacos días que estaban viviendo en Tailandia se convirtieron en una pesadilla cuando el pasado sábado el joven, de 26 años, sufrió un accidente en la cascada de Na Muang, en la isla de Ko Sumai. Uno de ellos, Jordi Escribà, su socio en la empresa de representación en la que trabajan, Present and Future, ha escrito un emotivo mensaje: "Te quiero amigo, no puedo borrar tu sonrisa de mi rostro".

Los amigos habían ido en grupo a disfrutar de sus vacaciones en Tailandia (@davidrocamundi).

Admitiendo que aún le cuesta creer lo sucedido, recuerda todo lo que han vivido juntos. "Nuestras cervezas en la oficina los viernes, nuestras discusiones que nos hacían más fuertes, nuestras reuniones y proyectos juntos que nos ilusionaban continuamente". Y añade: "Aprendi de ti todo (saber estar, constancia, sabiduría, diversión), me has dado los mejores 4 años de mi vida junto a ti. Ayer te perdí, todavía sigo pensando que esto no es real y que volveré a la oficina y allí estarás esperándome. Llegaremos a España, a tu España querida, para darte tu último adiós como te mereces y como harías por mí". Finalmente, le promete que en su memoria cumplirá sus sueños: "Jamás pienso olvidarme de ti, amigo, gracias por hacerme volar contigo todo este tiempo, ahora yo cogeré la nave y llegaré donde tú siempre me decías que llegaríamos".

Al parecer, estaban todos juntos realizando la excursión por las cascadas, pero David decidió apartarse del grupo. Cuando sus amigos llegaron al hotel y vieron que no regresaba saltaron todas las alarmas y dieron aviso a los servicios de emergencia tailandeses.

David Rocamundi se apartó del grupo durante la excursión a la catarata (@davidrocamundi).

Un equipo de búsqueda y rescate de la fundación Kuson Songkroh se desplegó en la zona de la catarata, buscando por el recorrido que realizaron los turistas para ascender a la cascada, pero no encontraron al desaparecido. Se centraron entonces en la búsqueda entre los peñascos y finalmente encontraron el cuerpo del joven atrapado entre dos grandes rocas y parcialmente sumergido.

La cadena de televisión PBS ha dicho que los amigos del fallecido fueron informados de inmediato tras el hallazgo del cuerpo y que las autoridades trabajan con la hipótesis de que sufriera una caída accidental por lo resbaladizo del terreno.