El hombre que ha matado a su hijo de 10 años fue condenado en junio por incumplir el alejamiento

David S.O, de 39 años, que anoche presuntamente asesinó a su hijo de 10 años tras lo que se ahorcó en su casa de Beniel (Murcia), había sido condenado el 19 de junio por el juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Murcia a cuatro meses de prisión por no respetar el alejamiento de su expareja. Según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, a David S.O. se le prohibió con anterioridad la aproximación a su mujer, Laura, resolución que incumplió a principios de junio y que motivó la citada condena en un juicio rápido.

Imagen de la entrada de la vivienda donde tuvo lugar el crimen (EFE).

Sin embargo, la pena de prisión quedó suspendida a petición de la defensa y sin que se opusiera a ella las acusaciones. Por otro lado, el titular del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, en funciones de guardia, ha abierto diligencias previas por un delito de asesinato después de que una comisión judicial procediera esta madrugada al levantamiento del cadáver del niño, en el domicilio de su padre en Beniel (Murcia).

SI SUFRES MALOS TRATOS O CONOCES A ALGUIEN EN ESTA SITUACIÓN, LLAMA AL 016

Además, el TSJ advierte que no constaba ninguna resolución judicial que estableciera la guarda y custodia o el régimen de visitas del hijo menor de la pareja. La alcaldesa de Beniel, la socialista Carmen Moreno, ha dicho este mediodía después de los tres minutos de silencio mantenidos en la plaza del Ayuntamiento, con asistencia de la madre y de algunos familiares del niño asesinado, que "algo ha fallado" para que este menor no esté vivo. "Creo que es para pensar qué es lo que estamos haciendo mal para que esta situación se haya vuelto a repetir", añadió, en alusión a los casos de asesinatos de menores a manos de padres con órdenes de alejamiento de sus parejas, pero no así de sus hijos.

RELACIONADO: La noticia se conoció esta mañana y conmocionó al pequeño pueblo de Beniel

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, por su parte, ha iniciado una investigación de oficio ante la Secretaría de Estado de Seguridad y ante la Fiscalía General del Estado para que le informen sobre si, tras el quebrantamiento de la orden de protección, se elaboró y comunicó un informe sobre estimación del nivel de riesgo para la madre y para el menor. También quiere saber a quien se remitió esta información y si se adoptaron otras medidas de protección adicionales.

Tres mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas esta semana a las que hay que sumar el crimen de este menor. Así, en apenas cinco días han sido asesinadas cuatro personas por violencia de género, si bien el crimen del menor no está aún incluido en la estadística oficial de víctimas que realiza la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Este organismo contabiliza a las mujeres asesinadas desde el año 2003, y a los hijos de estas, desde el año 2013.

La casa donde David ha acabado con la vida de su hijo (EFE).

Sí están incluidas ya en el registro de víctimas mortales las tres mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en los últimos días. El pasado domingo, fue asesinada una en Vilalba (Lugo); el lunes, otra en Calpe (Alicante); y el miércoles, otra en Terrassa (Barcelona), cuyo marido se entregó tras cometer el crimen. La cifra de asesinadas a manos de sus parejas o exparejas asciende a 35 en lo que va de año, once más que en el mismo periodo de 2018, de acuerdo a los datos oficiales. Así, el número oficial de mujeres muertas por violencia de género desde 2003 asciende a 1.010.

El niño asesinado presuntamente por su padre este jueves elevaría a dos los menores asesinados por violencia de género contra sus madres en lo que va de 2019. De confirmarse el crimen y sumarse a la estadística, desde 2013 se contabilizarían 29 niños y niñas asesinados a manos de sus propios padres, o bien de las parejas o exparejas de sus madres.