Salen a la luz las incógnitas que rodearon la muerte de Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna

Cuando se cumplen 50 años de la llegada al hombre a la Luna, nuevos documentos revelan un aspecto hasta ahora desconocido sobre la muerte del 'héroe' que protagonizó la gesta, Neil Armstrong. Según ha revelado una fuente anónima al diario 'The New York Times', la familia recibió 6 millones de dólares (4,6 millones de euros) por parte del hospital en el que había sido tratado el astronauta de un problema del corazón y donde falleció a los 82 años, en 2012. Sería una indemnización para evitar el escándalo por una supuesta negligencia médica.

Los documentos revelados ahora sugieren que Neil Armstrong pudo morir como consecuencia de una negligencia médica (Getty Images).

"Estamos desconcertados por compartir la noticia de que Neil Armstrong falleció debido a complicaciones derivadas de procedimientos cardiovasculares", decían en un comunicado el 25 de agosto de 2012 al informar sobre su muerte. "Mientras lloramos su pérdida, también celebramos su extraordinaria vida con la esperanza de que sirva de ejemplo para que jóvenes de todo el mundo trabajen duro para cumplir sus sueños, para estar dispuestos a explorar y superar sus límites, y también para servir desinteresadamente a una causa más grande que ellos mismos. Honren su ejemplo de servicio y modestia, y la próxima vez que salgan a caminar en una noche clara y vean que la luna les sonríe, piensen en Neil y guíñenle un ojo".

RELACIONADO: En imágenes: 50 años de 'un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad'

La noticia provocó una honda conmoción entre los estadounidenses, quienes despidieron apesadumbrados a uno de sus héroes nacionales. Y dio lugar a un buen número de homenajes por todo el planeta. Sin embargo, nadie sabía que, mientras tanto, se desencadenaba una dura batalla entre dos de sus cuatro hijos, Mark y Rick, y los médicos que le habína atendido en el hospital Mercy Health-Fairfield de Cincinnati (Ohio) .

El primer paso de un hombre en la Luna le convirtió en un héreo nacional (Getty Images).

Armstrong se había sometido a una cirugía cardiovascular, un bypass, pero cuando las enfemeras retiraron los cables de un marcapasos temporal que le habían puesto se produjo una hemorragia interna que desembocó el muerte del afamado astronauta. La familia piensa que la atención en el postoperatorio fue deficiente y que no se atajaron los problemas a tiempo. En concreto, según la documentación, consideró que el mayor error fue trasladarlo al laboratorio de cateterismo en vez de directamente al quirófano. El hospital, al parecer, defendió su actuación, pero decidió llegar a un acuerdo para evitar la mala publicidad.

RELACIONADO: La NASA vuelve a la Luna y éste es el nombre elegido para la misión

La familia no ha confirmado ni desmentido estas informaciones. Según una nota que acompañaba a los documentos, se han hecho llegar al periódico para dar a conocer la verdad y que no vuelva a suceder algo parecido. No obstante, este tipo de acuerdos en Estados Unidos sulen implicar una cláusula de confidencialidad, con lo que tendrían que devolver el dinero recibido o, al menos, parte.

Armstrong se sometió a un bypass y falleció como consecuencia de complicaciones en el postoperatorio (Getty Images).

"La naturaleza pública de estos detalles es muy decepcionante, tanto para nuestro ministerio como para la familia del paciente que deseaba mantener en privado este asunto legal", ha difundido el hospital en un comunicado a raíz de la publicación de la noticia.