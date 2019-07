Sánchez dice que no tira la toalla y llama a Podemos, PP y Cs a desbloquear

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves por la noche, horas después de que el Congreso tumbara su investidura, que no tira la toalla, y ha hecho un llamamiento a las otras tres grandes fuerzas, Podemos, PP y Ciudadanos, para desbloquear la situación. Sánchez ha asegurado además, en una entrevista en Telecinco, que se pone a trabajar "ya" para que haya un Gobierno cuanto antes y para que la situación no desemboque en elecciones.

Pedro Sánchez, a la salida del Congreso de los Diputados, tras perder la segunda votación para la investidura (EFE).

El líder socialista ha lamentado que "por segunda vez" el líder de Podemos, Pablo Iglesias, haya impedido construir un Gobierno progresista. Iglesias, en su opinión ha cometido un "profundo error" del que probablemente esté siendo ya consciente, y ha llevado a su organización "a un callejón sin salida", algo que ha admitido no entender porque la oferta socialista era "responsable, respetuosa y generosa". Pero ha insistido en que él no se resigna, y ha dicho en varias ocasiones a lo largo de la entrevista la misma frase: "No tiro la toalla".

Ha subrayado que España necesita un Gobierno para abordar muchas tareas urgentes, entre ellas los presupuestos del Estado, los europeos y las consecuencias del Brexit, y para desarrollar políticas relativas al empleo, las pensiones, la revolución digital o la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Por eso, pese a admitir que se siente "frustrado" personalmente por lo ocurrido este jueves, Sánchez ha dicho que no se puede permitir esa frustración en el ámbito político.

Tras asumir su responsabilidad sobre la necesidad de formar Gobierno, el líder del PSOE ha insistido en pedírsela también a PP, Cs y Podemos, que deben "facilitar la investidura". "Creo que hay motivos suficientes para no tirar la toalla" y para "hablar, dialogar y acordar entre las cuatro grandes fuerzas sobre cómo desbloquear la situación", ha apuntado. Ha insistido en hablar de estudiar "otros caminos que permitan no concluir en unas elecciones" pero no ha querido después especificar qué tipo de negociación quiere abordar con los otros partidos o si sigue pensando en la posibilidad de un gobierno de coalición con Podemos.

Pedro Sánchez ha defendido su negativa a las peticiones de Iglesias, como la de tener las competencias de Trabajo para derogar la reforma laboral o subir el salario mínimo y ha advertido de que el líder de Podemos "parte de un error de principio" porque "no se pueden tener dos gobierno en uno" y cualquier decisión es colegiada de todo el Consejo de Ministros. Además ha recalcado que se necesita un Gobierno "que funcione" y que no tenga otro "paralelo" que estaría "constantemente recriminando".

Por otro lado se ha referido a Albert Rivera para señalar que el líder de Ciudadanos "está sufriendo una crisis existencial" por su empeño de, pese a definirse como centrista, llevar siempre el "intermitente a la derecha". A Rivera "debería hacerle reflexionar" la necesidad de "contribuir a la estabilidad", ha añadido Sánchez, quien también ha hablado del líder del PP, Pablo Casado. "No le pido que me apoye, pero para llegar a acuerdos de Estado" como los que pide Casado "necesitamos un Gobierno", ha reiterado.