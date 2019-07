Facua-Consumidores en Acción denuncia a siete festivales por 'impedir' el acceso con comida y bebida

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a siete festivales de música que se celebran entre los días 25 y 28 de julio por prohibir el acceso a sus instalaciones con alimentos o bebida adquiridos en el exterior. Se trata de Cabo de Plata en Barbate (Cádiz), Atlantic Fest en Illa de Arousa (Pontevedra), Low Festival 2019 en Benidorm (Alicante), Bay of Biscay en Bermeo (Vizcaya), Reggaeton Beach Festival (en sus ediciones de Barcelona y Santander), y Unite With Tomorrowland en Barcelona.

Facua-Consumidores en Acción denuncia a siete festivales de música por 'impedir' el acceso con comida y bebida (Getty Images).

Tras la denuncia a estos siete eventos, Facua y sus organizaciones territoriales ya han denunciado 36 festivales por este motivo en lo que va de 2019. Las denuncias han sido presentadas contra las promotoras de dichos festivales ante las administraciones de consumo de las comunidades donde se celebran los eventos.

Se trata de las empresas Barbate Beach Festival SL (Cabo de Plata), New Life (Atlantic Fest), Emankor Sarea (Bay of Biscay), Cyclop2014 SL (Reggaeton Beach Festival), Blanco y Negro Music SA (Unite With Tomorrowland) y Producciones Baltimore SL (Low Festival 2019).

Esta última ya fue denunciada anteriormente por este mismo motivo en el Spring Festival y la edición 2018 del Low Festival, apunta Facua en un comunicado en el que recuerda que el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios considera que no permitir la entrada con comida y bebida de fuera es una cláusula "abusiva" según el artículo 82.1, que establece como tales todas aquellas prácticas que causen "un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato".

De igual forma, la Comisión de Cooperación de Consumo estableció en su consulta número 5 del año 2000 que "las cláusulas en las que se impone al consumidor limitaciones en orden a la adquisición de los productos sin fundarse en circunstancias objetivas, deben ser consideradas abusivas".