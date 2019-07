'Mujeres en la Historia': Los amores en la vida de Juan Sebastián Elcano

La figura de Juan Sebastián de Elcano, ilustre hijo de Guetaria (Guipúzcoa), resulta hoy bastante desconocida pese a la tremenda gesta que protagonizó hace 500 años. Tres años después de la partida de cinco naos con unos 240 hombres comandados por Fernando de Magallanes en busca del paso entre los dos océanos para arribar a las islas Molucas, fue Juan Sebastián de Elcano quien circunnavegó el orbe por primera vez, regresando junto a tan sólo 18 famélicos supervivientes a Sevilla con la bodega cargada de clavo.

Ilustración de Juan Sebastián Elcano en un libro de 1852 (Wikimedia Commons)

Si cierto es que su papel durante buena parte de aquel periplo transoceánico se puede calificar como secundario, Elcano entró en la HISTORIA con mayúsculas cuando desde las islas Molucas asumió el mando de la nao Victoria y decidió regresar a España navegando hacia el oeste.

Criado en una villa marinera, Elcano tuvo desde niño a la mar por su más fiel compañera de aventuras y desventuras, con quien compartió más días y noches que con nadie… aunque también hubo varias mujeres importantes en su vida. Sobre ellas me dispongo a contarles brevemente.

Lo que sabemos del marino guipuzcoano se concentra en diversas crónicas, cartas y documentos. De estas fuentes, una de las más relevantes que por fortuna se ha conservado es su propio testamento. En él, deja ordenadas sus exequias y misas por su alma, otorga limosnas, reconoce y detalla algunas deudas y lo mucho que la Corona le debe por sus servicios, reparte también sus numerosos bienes y nombra herederos.

“En la nao Victoria, en el mar Pacífico, a un grado de la línea equinoccial, a veinte e seis días del mes de julio, año del Señor de mil e quinientos e veinte e seis e en presencia de mi, Iñigo Cortés de Perea, Contador de la dicha Nao Capitana por sus Magestades el Capitán Juan Sebastián del Cano, vecino de Guetaria, estando enfermo en la cama e sano de su juicio y entendimiento natural…”.

Imagen de una página del testamento de Juan Sebastián Elcano.

Así comienza el testamento de Juan Sebastián de Elcano, abierto pocos días antes de que falleciera a primeros de agosto de 1526, justo cuatro años después de haber completado la primera vuelta al mundo en 1522. La muerte le sorprendió surcando de nuevo el océano Pacífico hacia las Molucas en la desdichada expedición de Loaysa.

Juan Sebastián Elcano nunca se casó aunque tuvo diversos amoríos y descendencia. De ellos se acuerda en su últimas horas y deja diversas disposiciones que deben ser cumplidas cuando deje este mundo. Así, cita en primer lugar a María Hernández de Hernialde, seguramente un idilio de juventud y con quien tuvo un hijo. A ella deja la importante cuantía de cien ducados: “…madre de Domingo del Cano, mi hijo, cient ducados de oro por cuanto seyendo moza virgen hube…”.

La segunda mujer que nombra es María de Vidaurreta, con quien tuvo una hija, mandando que se le den cuarenta ducados… “por la criança della e por descargo de mi conciencia, cuarenta ducados”. Además, estipula que su hija debe ser llevada a Guetaria para criarse allí hasta que se case, momento en el que se le darán cuatrocientos ducados para su ajuar: “la hija que yo tengo en Valladolid… si fuere biba, que en cumpliendo cuatro años lleven a la dicha villa de Guetaria e la sostengan fasta que venga a edad de se casar y después le sean cumplidos cuatrocientos ducados de oro a su arreo e ajuar e vestido…”. Dos mujeres que le amaron en diferentes etapas de su vida: la primera cuando era joven y desconocido; la segunda, en Valladolid, cuando frecuentó la Corte al regresar de su circunnavegación y recibir fama y honores. Elcano quiere favorecerlas cuando llegan sus últimas horas, pues ambas son, además, madres de sus hijos.

Además, designará a su primogénito Domingo del Cano como heredero universal de todos sus bienes. Eso sí, mientras viva su abuela, Catalina del Puerto, “sea señora e usufructuaria de todos mis bienes”. Sólo cuando ella muera podrá dejárselos a Domingo y, si éste falleciera antes que ella, podrá “mi señora madre heredar e disponer de toda la hazienda como a ella bien visto fuere”. Así sucedió, dejando también estipulado que si Catalina del Puerto moría debía heredar su hija todos sus bienes. Ambos hijos parece que fallecieron jóvenes, por lo que la madre de Elcano, Catalina del Puerto, se convirtió en heredera universal de todos sus bienes.

Juan Sebastián de Elcano detalló además todos los bienes y objetos que poseía, dando precisas instrucciones sobre su destino. También concretó la cantidad que según él le debía su Majestad, 1.484 ducados, una elevada cuantía. Sobre las tres mujeres que amaron a Elcano –su propia madre y las madres de sus hijos- algún rastro interesante encontramos en el Archivo de Indias. ¿De qué manera? Básicamente reclamando su parte de la herencia del de Guetaria, tal y cómo éste había dispuesto años antes en su testamento.

¿Recuerdan los 40 ducados que Elcano asignó a María Vidaurreta? En enero de 1538, la reina mandaba al corregidor de Vizcaya que se informara y resolviera sobre la demanda de ese dinero que esta mujer de Valladolid reclamaba a los herederos y le correspondía… ¿Y los 100 ducados destinados a María Hernández de Hernialde? Pues también los reclamó en torno a las mimas fechas…

En cuanto a la madre, Catalina del Puerto, se sabe que sobrevivió a su célebre hijo muchos años y no se cansó de reclamar su herencia. Así, en 1535 pedía 150.000 maravedíes que le adeudaban a su vástago por su salario hasta su muerte y los 500 ducados de oro que el emperador le había concedido en 1522 como pensión vitalicia anual. Los documentos que he podido consultar del Archivo de Indias parecen indicarnos que Catalina del Puerto sólo recibió una mínima parte del dinero que la Corona adeudaba a su hijo. Así, el 23 de marzo de 1535 la reina ordenaba que se le pagaran 20.000 maravedíes, una pequeña porción del total.

Posteriormente no he encontrado más pagos y si varios “juros” de la Corona a favor de Catalina del Puerto, quien insistió en sus demandas como heredera de su hijo. Son ya de mediados del siglo XVI, promesas de pago o si lo prefieren “juro que te pagaré algún día, ya si eso te pagaré”, instrumento utilizado con asiduidad por la Corona cuando no tenía liquidez o voluntad de priorizar dichos pagos. Hay tres de 78.186 maravedíes cada uno.

En fin, como habrán comprobado, Juan Sebastián de Elcano trató de dejar todo bien atado en sus últimas voluntades y favorecer a las mujeres que dejaron huella en su vida así como a sus dos hijos naturales. Su madre, Catalina del Puerto, mujer longeva para la época, no cejó en reclamar a la Corte los muchos ducados que adeudaban del salario y servicios prestados por su querido hijo, quien acabó dando con sus huesos en algún lugar del inmenso océano Pacífico…

Daniel Arveras es periodista y escritor. Su último libro es “Conquistadores olvidados. Personajes y hechos de la epopeya de las Indias.”