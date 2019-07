El mensaje de Toñi Moreno al saber que una mujer utilizó su programa para iniciar una supuesta estafa

Loli y su hija están detenidas por un delito de estafa. Las dos mujeres están acusadas de haber recaudado 500.000 euros utilizando la enfermedad de su marido y padre, respectivamente. Todo empezó en el programa de TVE 'Entre todos', conducido por Toñi Moreno, en el que personas necesitadas de ayuda pedían colaboración a la audiencia, que aportaba pequeñas sumas de dinero. En este caso, Loli solicitaba 5.000 eurospara comprarle un andador a su marido, que tiene parálisis cerebral, y acabó recaudando 21.000. La presentadora, que ha conocido la detención de Loli, ha pedido hoy que, de confirmarse la estafa, devuelva el dinero "y pida perdón".

Loli y Toñi Moreno en el programa 'Entre todos' (Captura de un vídeo de TVE).

La presentadora ha defendido también que el programa que presentaba hijo las cosas bien y ha asegurado que ella cree que Loli, que reside en Hinojos (Huelva) no mintió a 'Entre todos', sino después. "Nosotros comprobamos sus cuentas bancarias y que, realmente, vivía con 200 euros al mes. Pero vio que se podía conseguir dinero en la televisión y ahí fue cuando cambió", ha manifestado en unas declaraciones al programa 'Ya es mediodía', de Telecinco.

Es verdad que el marido de Loli sufrió un accidente de motocicleta que le causó una parálisis cerebral, pero ellas, según el relato de los hechos que hace la Policía Nacional, habrían aprovechado su dramática situación en una excusa para conseguir dinero fácilmente. Según ha explicado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, tras recibir las donaciones de varios espectadores, las arrestadas elaboraron un plan con la intención de seguir obteniendo nuevos ingresos de esas mismas personas. Para ello, "inventaron una serie de historias" con las que generaban un "sentimiento de pena" y con una "elaborada red de mentiras" llegaron a estafar 375.000 euros a un solo donante, la principal víctima de los hechos.

La presentadora, en su intervención de hoy (Captura de un vídeo de Telecinco).

Toñi Moreno, que empieza en septiembre un nuevo reto profesional en Telemadrid y está esperando su primer hijo, ha asegurado que para ella "es una tristeza, porque poníamos mucha energía en ayudar a los demás. Siento rabia y decepción, porque no hay nada peor que aprovecharse de la bondad de la gente", aunque ha querido dejar claro que no se puede "dejar de ayudar porque haya un presunto estafador". "Nosotros en el programa no tocábamos el dinero" ha subrayado la presentadora, "solo entregábamos una lista de la gente que quería ayudar a otras familias". "Confiábamos en la buena fe de la gente y la mayoría no nos ha defraudado".