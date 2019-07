Los cinco móviles que ofrecen una mejor resistencia al agua

Con el paso de los años, la resistencia al agua ha pasado de ser un lujo reservado sólo a los smartphones de gama alta a una característica estándar, disponible también en terminales más asequibles. Sin embargo, conviene tener mucho cuidado a la hora de elegir, porque no todos son iguales y la cosa puede acabar muy mal: con el teléfono estropeado y sin solución, por mucho que lo pongas en arroz o lo seques con un secador.

Los móviles con certificación IP68 están protegidos contra salpicaduras (Unsplash).

Muchos teléfonos y dispositivos actuales se anuncian como "a prueba de salpicaduras" o "resistentes al agua" y son capaces de sobrevivir a una bebida derramada, una fugaz caída en el inodoro o incluso a un chapuzón en la piscina. Pero no conviene fiarse a ciegas de la publicidad, ya que desde la mayoría de marcas recomiendan, en la letra pequeña, no utilizarlos en la playa, por el agua salada, ni en piscinas, porque el cloro tampoco es recomendable para la electrónica. Además, algunos fabricantes como Samsung o Apple advierten que los daños causados por agua no están cubiertos por la garantía, así que puedes acabar el verano con unas bonitas fotos subacuáticas y un móvil de 1.000 euros completamente inutilizable.

Algunas de las mejores opciones son los móviles ruguerizados, diseñados a partir de materiales idóneos para hacer frente a situaciones que, en cualquier otro caso, supondrían tener que buscarte un nuevo terminal. Para ayudarte a elegir, hemos elaborado una lista con los cinco móviles que ofrecen mejores prestaciones y una mayor protección frente al agua. En caso de duda, la mejor inversión siguen siendo las carcasas que no dejan pasar el agua y que se pueden adaptar a distintos modelos de smartphone.

Land Rover Explore

La conocida marca de coches lanzó hace unos meses este móvil prácticamente indestructible, especialmente pensado para aventureros y deportistas extremos. Puede hacer frente a agua dulce o salada y condiciones atmosféricas que normalmente acabarían con cualquier terminal: funciona sin problemas en temperaturas de hasta -30°C. Para cualquiera que practique esquí o senderismo con frecuencia en invierno, esta es una característica que puede ser decisiva.

El Land Rover Explore también ofrece la posibilidad de acoplar varios accesorios, como el soporte universal para bicicletas, una batería adicional de 3.600 mAh y una antena de GPS integrable, para poder seguir utilizando el posicionamiento incluso en los lugares más remotos.

Crosscall Shark-X3

La mejor opción (desde luego, la más asequible) para los profesionales del mar y los amantes de los deportes náuticos que no quieren llevarse un susto si algo va mal. Además de soportar inmersiones de hasta 2 metros de profundidad durante una hora gracias a su certificación IP68, si se cae accidentalmente al agua flota y emite señales luminosas y sonoras para que puedas encontrarlo con facilidad, incluso en plena marejada.

Para aumentar la seguridad del usuario, el Shark-X3 también cuenta con una función SOS que envía un SMS pregrabado a los contactos preseleccionados, en caso de que el propietario haya caído al agua con el teléfono. En caso de que necesite salvamento, el móvil también tiene un silbato tallado en la carcasa, capaz de emitir una potente señal de emergencia que alcanza los 100 db.

Blackview BV9800 Pro

Este terminal todoterreno del fabricante chino Blackview aúna características de los móviles de alta gama, como una cámara de 48 mp o 6 Gb de RAM, y la resistencia a todo tipo de golpes e inclemencias meteorológicas. El último modelo cuenta con certificados IP69 y MIL-STD-810G, el estándar militar del ejército estadounidense, que garantiza mayor durabilidad y resistencia en condiciones extremas, incluidas agua dulce y salada, arena y barro.

Samsung Galaxy S10

El último buque insignia de Samsung tiene una certificación IP68, lo que le permite permanecer protegido hasta 1,5 metros bajo agua dulce durante un máximo de 30 minutos. Y Samsung lo ha logrado pese a que toda la gama (S10, S10 Plus y S10e) tienen conectores para auriculares, una de las características que suelen impedir la resistencia al agua.

Esto convierte a la línea S10 en una excelente opción para los usuarios que echan de menos poder conectar sus cascos de toda la vida a su teléfono de alta gama, pero que no quieren escatimar en durabilidad y rendimiento. El chip Snapdragon 855, los 128 GB de almacenamiento y los 6 GB de RAM son otros de los puntos fuertes de unos terminales que también destacan por su cámara trasera de triple sensor.

Google Pixel 3 y Pixel 3 XL

Los teléfonos de Google conservan su resistencia al agua, ahora mejorada con la certificación IP68, más duradera y fiable. Hay quien se queja de su aspecto, pero debajo del cristal y el aluminio tienen un potencial considerable. Hasta que llegue el esperado Pixel 4, el sistema operativo Android 9 Pie cuenta con un montón de mejoras en la IA para ayudarte a sacar el máximo provecho de estos teléfonos, desde una interfaz de asistente de Google rediseñada hasta la compatibilidad con Google Lens, además de una gran cantidad de funciones de la cámara para producir algunas de las mejores imágenes que jamás hayamos visto en un smartphone.