Podemos confirma que no apoyará este martes la investidura de Sánchez

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha confirmado que su grupo no va a apoyar al candidato Pedro Sánchez en la investidura y ha augurado que para los socialistas el día de hoy caerá como "un jarro de agua fría". "Nosotros no lo vamos a apoyar hoy", ha dicho Ione Belarra en La Sexta preguntada sobre si su grupo se opondrá a la investidura en la primera votación. La decisión sobre el sentido del voto, según han informado a EFE desde el partido, aún no está tomada, pues aún cabría la posibilidad de una abstención si hay algún gesto hacia ellos por parte del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra (EFE)

"De momento las negociaciones están paradas pero por nuestra parte no va a quedar", ha dicho Ione Belarra, que ha confirmado que no ha habido contactos con los socialistas esta mañana aunque la formación confía en que "el PSOE reflexione y se mueva".

La portavoz adjunta ha añadido que "hasta el último momento hay posibilidades de negociar". "Tenemos hasta el jueves y por nuestra parte no va a quedar", ha afirmado.parte no están rotas. Nosotros queremos que haya acuerdo", ha insistido en la entrevista Pablo Echenique.