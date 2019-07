Auto Battle, el nuevo género de moda en móviles y PC

La industria del videojuego se mueve por modas. Al igual que en cine hay años -o décadas- marcados por las películas de superhéroes, de desastres naturales o incluso basadas en videojuegos, el PC, los móviles y las consolas son testigos de los cambiantes gustos de los jugadores. En los últimos tiempos, tras la proliferación de los battle royale tipo Fortnite, la tendencia parece inclinarse hacia los auto battle, con permiso de los juegos basados en realidad aumentada tipo Pokémon Go, que pretenden hacer el agosto gracias a las licencias de Harry Potter, Stranger Things o Minecraft.

¿Y en qué consiste el auto battle? Son juegos sencillos de aprender pero muy complejos de dominar, carentes del frenesí de la estrategia en tiempo real pero con una gran profundidad y posibilidades jugables. Al principio de la partida, seleccionas uno o varios héroes, los colocas en el tablero de juego y luego luchan de manera automática una vez que empieza la partida. Si ganas la batalla, obtienes un poco de oro extra. Si pierdes, tu salud disminuye. Hay otros siete jugadores participando en el juego de manera simultánea y cada uno de ellos tiene sus propios héroes y totales de salud. El ganador es el último que quede en pie tras sucesivas rondas. Algo así como el ajedrez virtual al que jugaban Han Solo y Chewbacca en el Halcón Milenario, pero con un móvil, tablet u ordenador de por medio.

Una de las cosas que hacen más interesante el género es que los héroes que seleccionas para tu equipo te son ofrecidos al azar, así que no tienes garantizado ninguno en particular. Y lo que es peor -o mejor, según se mire-, provienen del mismo grupo de héroes que los otros siete equipos están comprando. Para elegirlos tienes que tener en cuenta sus fortalezas y debilidades, pero también su posicionamiento o las sinergias que pueden establecer con otros de su misma clase, lo que puede proporcionarte bonus decisivos en el tablero de juego. Suena complicado, pero en realidad, como en la mayoría de los videojuegos, el aprendizaje se consigue gracias al ensayo y error en sucesivas partidas.

El dinero, los héroes, el tiempo y la salud son los recursos que tienes que gestionar para asegurar la victoria mientras otras siete personas están intentando hacer lo mismo. Salir victorioso es especialmente gratificante porque significa que ganaste, no sólo a los otros siete jugadores, sino también a las probabilidades, que juegan un papel decisivo en este tipo de juegos. De hecho, ten cuidado, porque como ganes alguna partida, aunque sea de casualidad, el género engancha como pocos. Y la mejor muestra de ello es su escalada entre los juegos de las tiendas de apps de Apple y Android.

Ahora mismo hay tres auto battlers que están marcando tendencia y aquí te resumimos los principales aciertos de cada uno de ellos.

Dota Underlords

El juego de Valve es, de lejos, el más fácil para empezar a familiarizarse con las dinámicas y estrategias del género. Es perfecto para entrenar, ya que dispone de partidas contra bots con múltiples niveles de dificultad que permiten detener el juego y pensar tu próximo movimiento durante todo el tiempo que necesites. Además, puedes ver todas las sinergias de la composición de tu equipo o ajustar los items de cada personaje de forma rápida y sencilla, algo crucial en las primeras etapas de aprendizaje.

Está disponible tanto para móviles como para PC, y permite cambiar fácilmente entre ambas versiones con el mismo usuario.

TeamFight Tactics

La versión del género de Riot Games, los responsables de League of Legends, tiene más profundidad, pero te enfrenta directamente a las partidas multijugador online, lo que puede suponer un comienzo algo más traumático para un jugador inexperto.

Lo que lo hace diferente es que elimina el tablero de ajedrez de ocho por ocho y lo reemplaza con una cuadrícula hexagonal de seis por siete, algo que cambia significativamente la fase de posicionamiento de los héroes. La fase Shared Draft, en la que cada jugador es transportado a un área y se le da la oportunidad de conseguir un héroe extra, es un brillante mecanismo que permite a los jugadores que van perdiendo tener opciones de remontar. Eso sí, si no estás familiarizado con los personajes de League of Legends, tendrás bastantes problemas, ya que no hay forma de identificarlos hasta que se hayan unido a tu equipo.

De momento solo está disponible para PC, pero es cuestión de tiempo que acabe en la Play Store y la Apple Store.

Auto Chess

Es el juego que inauguró el género y, quizá por eso, ofrece la experiencia más compleja, variada… y frustrante. La apuesta de Drodo cuenta con más héroes, items y combinaciones posibles que sus competidores y ha resuelto algunos de los problemas a los que se enfrentan Dota Underlords y TeamFight Tactics, pero también es mucho más difícil de dominar.

Las partidas son más largas (cerca de una hora si eres uno de los tres últimos en resistir sobre el tablero) y requieren un conocimiento más extenso de las ventajas e inconvenientes de cada héroe en cada momento preciso de la batalla. Tendrás que planificar la partida con varios turnos de antelación y cualquier desliz puede acabar con tus posibilidades de victoria.

La versión móvil para Android e iOS debería estar en todas las listas de lo mejor del año, y los jugadores de PC esperan ansiosos la puesta en marcha de la beta en Epic Games.