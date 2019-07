Pedro Sánchez reclama a Albert Rivera que se abstenga como le pide el 70 por ciento de sus votantes

El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha pedido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que no se declare "en rebeldía frente a sus propios votantes" porque según las encuestas, el 70 por ciento de ellos quieren que se abstenga. "Si fuesen un partido liberal, no estaríamos ante una situación de bloqueo", ha aseverado Sánchez, antes de pedir a Rivera que "no mienta a los españoles" y "se abstenga para que haya un gobierno" al que se pueda oponer.

El candidato a la investidura, Pedro Sánchez (EFE).

Sánchez, que en todo momento ha criticado la actitud de Rivera y su empeño en poner un cordón sanitario al PSOE, ha lamentado también, como antes con el PP, que el líder de Ciudadanos le reproche pactos con los independentistas pero después no impida que dependa de ellos para la investidura.

"Facilite la formación de un gobierno y si no quiere que dependa de fuerzas antagónicas lo que tendrá que hacer es abstenerse porque ser demócrata es aceptar el resultado electoral", ha insistido el presidente en funciones. En su primera réplica a Ciudadanos, el candidato a la investidura ha insistido en reprochar a Cs "atarse" a la ultraderecha.

Esta atadura es, ha dicho después, el "coste insoportable" que está pagando Rivera por haberse negado a sentarse a negociar antes de la sesión de investidura con él, y que le lleva a "apuntalar la corrupción" en Murcia, Andalucía o Madrid al pactar con el PP y Murcia.

Todo en un cara a cara en el que el presidente del Gobierno en funciones ha rechazado incluso aprovechar uno de sus turnos de réplica a Rivera. Y se ha limitado a señalar, levantando los brazos: "Nos ha quedado claro, señor Rivera. En fin, he entendido el mensaje".