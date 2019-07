Estos son los ganadores de los premios Princesa de Girona 2019

A poco más de tres meses para la celebración de la ceremonia de entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona, los cinco premiados de este año se han encontrado en la sede de la Fundación en Girona (FPdGi). La habitual jornada preparatoria del acto con sus protagonistas, los premiados, sirve para que se conozcan mejor y puedan compartir inquietudes y puntos en común. Los premiados de este año –que se suman a los ya cerca de 50 galardonados por la FPdGi- tienen como nexo común su inquietud por construir un mundo más justo y sostenible, a través de sus ámbitos de actuación.

Los cinco ganadores de los premios Princesa de Girona 2019 (Fundación Premios Princesa de Girona)

Son claros referentes para los jóvenes de cómo poner el talento creativo al servicio de la sociedad. Además, coincidiendo con este décimo aniversario, la Fundación ha creado el Premio Internacional, cuya ganadora ha sido María Jammal, una joven árabe-israelí cofundadora y directora general de Humanity Crew.

La ceremonia de Premios este año se hará en noviembre en Barcelona, coincidiendo con la celebración del décimo aniversario de la Fundación, dos días de intensa actividad donde los jóvenes serán los verdaderos protagonistas y en la cual se trabaja para que participen de manera activa los premiados de estos 10 años en su rol de referentes.

Ignacio H. Medrano, Premio FPdGi Empresa 2019

El jurado ha reconocido la labor de Ignacio H. Medrano por "democratizar el acceso a la información médicocientífica de millones de pacientes a través de la inteligencia artificial". Es licenciado en Medicina Clínica por la Universidad Miguel Hernández de Elche, y ha cursado diversos postgrados en dirección médica y gestión clínica así como en dirección y gestión de I + D + I en ciencias de la salud.

Ignacio H. Medrano es el galardonado con el Premio FPdGi Empresa 2019 (Fundación Premios Princesa de Girona)

También ha realizado estudios de postgrado en la Singularity University de Mountain View, en California (Estados Unidos). Ignacio es CEO y fundador de Savana, una plataforma de inteligencia artificial que acelera y expande la investigación médica, además de mejorar la calidad de la asistencia a los pacientes y de la gestión hospitalaria.

El ganador del Premio FPdGi Empresa 2019 defiende que la sociedad se rige por la capacidad de generar nuevos proyectos que ayuden a mejorar la gestión. Refiriéndose basada en atos, en matemáticas, que sea mucho más precisa y beneficiosa para el paciente. Y esto es muy nuevo, antes no teníamos ni la capacidad computacional, ni la acumulación de datos en Internet, ni la capacidad matemática para crear estos recursos que hoy ya son de gran utilidad a la hora de investigar y gestionar la enorme cantidad de información médica y sanitaria que se genera diariamente". Para él, recibir este galardón significa "una oportunidad para acercarnos a una fundación con un enorme trasfondo social y, al mismo tiempo, nos da esperanza de abrir puertas útiles para nuestro proyecto".

Xavier Ros-Oton, Premio FPdGi Investigación Científica 2019

Ha sido distinguido por ser uno de los matemáticos más brillantes y con más impacto a nivel mundial en su franja de edad. Su investigación sobre ecuaciones en derivadas parciales, un campo central en muchas disciplinas científicas, ha tenido una repercusión muy destacada en la comunidad científica.

Xavier Ros-Oton, Premio FPdGi Investigación Científica 2019 (Fundación Premios Princesa de Girona)

Reconoce que en el Instituto no era "demasiado buen estudiante", que se le daban bien las ciencias en general. Pero fue su paso por diversos concursos académicos lo que despertó su interés por un "tipo de matemáticas que no eran las que nos enseñaban en clase –francamente aburridas -, y a partir de eso decidí que quería dedicarme a la investigación matemática". Ha recibido numerosos reconocimientos, como el Premio Rubio de Francia de la Real Sociedad Matemática Española, del año 2017, y el Premio SeMA Antonio Valle al joven investigador, así como una ERC Starting Grant en 2018. Este año ha sido seleccionado como uno de los conferenciantes plenarios del congreso bienal de la Real Sociedad Matemática Española.

Xavier Ros-Oton es doctor en Matemáticas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha realizado estancias de investigación y docencia en la Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos), y actualmente es profesor lector de matemáticas en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Zurich (Suiza). En estos momentos, es el matemático más citado del mundo de su franja de edad.

Begoña Arana, Premio FPdGi Social 2019

Ha sido distinguida por "su compromiso social desde muy joven, complementado con un proceso formativo que le ha dado herramientas para mejorar la realidad que le rodea". Comenzó haciendo de voluntaria con 15 años en un taller de risoterapia dirigido a toxicómanos de un barrio de La Línea de la Concepción, convencida de que podía mejorar la vida de este colectivo.

Begoña Arana, Premio FPdGi Social 2019 (Fundación Premios Princesa de Girona)

Tras cursar dos carreras universitarias, descubrió unos terrenos públicos abandonados en su ciudad y decidió hacer un proyecto: "crear un nuevo equipamiento que sirviera para ayudar a los más desfavorecidos. Yo sabía que podía ayudar y cambiar la realidad de mi municipio", afirma Begoña Arana. Tras recibir una aportación inicial en material por parte de una empresa privada, que les permitió rehacer el inmueble y que todo el mundo viera que era una realidad, se sucedieron numerosas donaciones económicas privadas y públicas, que son las que hoy permiten dar atención a numerosos colectivos en riesgo de exclusión social absoluta. Nuevo Hogar Betania "ordena y pone un nuevo reloj en la vida de las personas que viven allí, les traza un nuevo camino y les da una nueva oportunidad en la vida".

Para la Premio FPdGi Social 2019 “debemos ser más colaborativos y solidarios. Sólo así podemos contribuir a hacer una sociedad más equilibrada, más justa y donde los derechos humanos se cumplan de verdad". Begoña Arana es diplomada en Trabajo Social y licenciada en Criminología y Seguridad Pública por la Universidad de Cádiz. Ha cursado diferentes estudios de postgrado relacionados con los servicios sociales, la seguridad pública y la resolución de conflictos. Desde los diecisiete años, Begoña ha trabajado para las personas más desfavorecidas, dedicando una gran parte de su tiempo a buscar alternativas para mejorar la vida de quienes más lo necesitan, en lugares como el Centro Penitenciario de Algeciras o como miembro del equipo de prevención del maltrato infantojuvenil del Campo de Gibraltar.

Rafael R. Villalobos, Premio FPdGi Artes y Letras 2019

Ha sido distinguido por "su capacidad para crear universos de un profundo atractivo plástico y por su visión de la ópera como una herramienta de construcción social". Ganador del prestigioso Premio Europeo de Dirección en Viena en 2013 y nominado en 2016 a los International Opera Awards de Londres, Rafael R. Villalobos está considerado como una de las voces jóvenes más interesantes de la dirección operística, con presencia en España, Italia, Alemania, Hungría y UK. Ha sido finalista del Independent Opera at Sadler’s Wells en Londres y residente en la Real Academia de España en Roma.

Rafael R. Villalobos, Premio FPdGi Artes y Letras 2019 (Fundación Premios Princesa de Girona)

Algunos de sus proyectos han sido emitidos por la BBC Artes y OperaVision, y ha expuesto parte de su obra en la Real Academia de San Fernando en Madrid. En 2019, con poco más de 30 años, recibe el Premio FPdGi en la categoría Artes y Letras, así como el Premio Andaluces del Futuro del Grupo Editorial Joly y Bankia.

El Premio FPdGi Artes y Letras 2019, Rafael R. Villalobos, dice añorar los primeros años del teatro de autor, de gran aprendizaje para él en el campo de la creación contemporánea, y denuncia que hay poco en la ópera actual, basada todavía en la interpretación de los grandes clásicos. Para Villalobos, "la creación contemporánea es fundamental para evolucionar". Se considera un hombre de su tiempo: "estoy comprometido con la realidad y creo mucho en la necesidad de estar al día de los problemas cercanos y ajenos, y es a través de mis creaciones artísticas que pretendo fomentar la reflexión sobre estos problemas en la sociedad".

Atraído precozmente por la ópera, estudió en el Conservatorio C. de Morales de Sevilla. Licenciado por la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid, obtuvo las más altas calificaciones en el Master en Estudios Musicales en la Universidad de Barcelona y ESMUC, ampliando sus estudios en la Central School of Speech and Drama de Londres. Director, dramaturgo, escenógrafo, figurinista e iluminador, ha colaborado junto a Lola Blasco, Pedro Berdäyes o el Cuarteto Quiroga, y directores musicales como David Afkham, Tito Ceccherini, Janos Kovacs o Pedro Halffter.

Maria Jammal, Premio FPdGi Internacional 2019

Reconocida "por su excelente trabajo como cofundadora y directora ejecutiva de una organización -Humanity Crew- que destaca y crea soluciones para los problemas de salud mental que sufren los refugiados". Para Maria Jammal, recibir el Premio FPdGi Internacional 2019 representa "un gran honor y orgullo a nivel personal, pero sobre todo un reconocimiento profesional enorme" a la tarea que están llevando a cabo desde su ONG con los refugiados.

Maria Jammal, Premio FPdGi Internacional 2019 (Fundación Premios Princesa de Girona)

"Creemos que podemos servir de inspiración para que otros emprendedores sociales pongan en marcha iniciativas de características similares a otros lugares del mundo en situaciones de emergencia". Jammal aprovecha para reclamar a los gobiernos un mayor esfuerzo en el campo de la salud mental, especialmente como factor de atención social. "Queremos que sitúen la salud mental en el centro de la estrategia de la ayuda humanitaria que ellos financian, como elemento nuclear".

Esta joven árabe-israelí es cofundadora y directora general de Humanity Crew, una organización internacional de ayuda humanitaria que ofrece servicios de salud mental y apoyo psicológico a los refugiados en períodos de crisis. Maria decidió crear Humanity Crew después de ser voluntaria en las costas de las islas griegas en 2015. Es graduada en Derecho y Psicología por la Universidad de Haifa (Israel), y tiene un posgrado en Derecho de Propiedad Intelectual por la Universidad George Washington de Estados Unidos, título que obtuvo gracias a una beca Fulbright. Entre otras acciones y servicios, Humanity Crew dispone de una red de profesionales de la salud mental que ofrecen apoyo en línea a las poblaciones desplazadas de todo el mundo. Maria también es miembro de la junta del Mossawa Center, con sede en la ciudad de Haifa y creado en 1997 como una organización de la sociedad civil que trabaja con el propósito de promover la igualdad para los ciudadanos.