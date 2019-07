The Golden Gate Quartet reaviva la llama del Festival de Jazz de Vitoria

Los legendarios The Golden Gate Quartet ha reavivado la llama de la 43 edición del Festival de Jazz de Vitoria que ha puesto en pie al público vitoriano en la primera noche musical que ha vivido el coliseo de Mendizorroza. Paul Brembly, Frank Davis, Michael Robinson y Terry François han dejado bien claro que a pesar de los cambios sufridos en este magistral grupo desde su formación en 1930, conservan el mismo espíritu y mantienen la calidad y la energía de las primeras décadas del siglo pasado.

(EFE)

Tras la primera entrada "a capela" estos maestros de la voz han emocionado al público con el clásico "Nobody knows the trouble I've seen" bajo el silencio sepulcral de un Mendizorroza, que ha contado con tres cuartos del aforo ocupado. El barítono Paul Brembly ha ejercido de maestro de ceremonias y le ha dado tiempo a solicitar que se aparten los teléfonos móviles para que la audiencia disfrute de un espectáculo solemne y coordinado en el que los cuatro han empastado sus voces a la perfección.

El propio Brembly, en uno de sus discursos, ha recordado que The Golden Gate Quartet interpreta música espiritual, anterior incluso que el góspel, aunque este género también ha estado presente en este primer gran día del festival, como no podía ser de otra manera. Las palmas del auditorio se han dejado escuchar al mismo tiempo que el trío ha comenzado a acompañar a las voces con sus instrumentos en "Down by the Riverside".

La voz del bajo Thierry François ha retumbado en "Working on the building" donde también han brillado los tenores Michael Robinson y Frank Davis que, micrófono en mano, han levantado a los asistentes de sus asientos por primera vez en la noche para reconocer la armonía de estos genios.

El descanso ha llegado con el reconocido "When the saints go marching in", mientras que el regreso ha tenido lugar con "Rock my soul" que ha sonado de forma sublime. Con temas como "Go down moses" y "Joshua Fit the Battle of Jerico" la velada encaró una recta final con un público contenido, pero con ganas de ponerse en pie.

Así, la guitarra de Paul Brembly provocó los aplausos de un respetable que pidió más y coreó el afamado "Oh happy day" en el bis. Antes del cierre de la jornada, el día ha comenzado en el nuevo escenario incorporado para esta edición, Falerina, con el Combo Luis Aramburu, de la Escuela Municipal de Música, y posteriormente le ha tocado el turno The Taan Trío.

Por la tarde, el piano del compositor balear Marco Mezquida ha hecho las delicias del público del Teatro Principal Antzokia con temas de Ravel u originales pasajes cinematográficos. Con el jazz impregnando las calles de la capital vasca, mañana será el turno del quinteto liderado por Danilo Pérez Avishai Cohen y Chris Potter Quintet que seguirán en Mendizorroza a M.A.P. y la Banda Municipal de Vitoria. Antes, Nubya García estará en el Teatro, mientras que el vermú de Falerina lo amenizarán Andrés Isasi Jazz Quintet y Andrés Barrios.