El gran apagón de Nueva York iba a arruinar la boda de Amy y Craig pero acabó convirtiéndola en inolvidable

Amy Rosenthal, la novia, había caminado hacia el altar, en el Hotel Plaza de Nueva York, acompañada de su madre y su padre. Craig Silverstein, el novio, aguardaba expectante en el altar. Comenzó la ceremonia. Y de repente... ¡zas! La oscuridad inundó la sala. Ocurrió el pasado sábado, 13 de julio, cuando un apagón dejó sin luz a buena parte de Manhattan. Por un momento, todo el mundo temió lo peor, pero ni los novios ni los invitados ni el personal del hotel iban a permitir que se arruinara su gran día. Y lograron convertir la adversidad en algo totalmente memorable.

Los padres de la novia, llevándola al altar justo antes del apagón (Dayl Rosenthal).

Como si de un concierto se tratase, los invitados presentes en la sala donde se oficiaba la ceremonia, encendieron al unísono las pantallas y las linternas de sus teléfonos móviles, según cuentan medios estadounidenses como 'The New York Times'. El fotógrafo contratado por la pareja puso en marcha el foco de su cámara. Y así, iluminados pero rodeados de oscuridad, Amy y Craig pronunciaron sus votos matrimoniales y más tarde el correspondiente 'sí, quiero' con el que sellaron su unión. Y hubo beso a la luz de los 'smartphones'...

Pero no quedó ahí. Al salir, en la zona del cóctel, había una pequeña orquesta que se las arregló para usar los instrumentos musicales que no necesitaban corriente eléctrica para funcionar e interpretaron canciones conocidas que los invitados coreaban. Para la hora de la cena, en el hotel habían hecho también sus deberes. Inundaron las mesas de velas como único modo de iluminación del salón nupcial, creando un ambiente romántico a más no poder.

Vista del salón donde tuvo lugar la cena (@Emma G. Fitzsimmons).

Ningún novio o novia olvida fácilmente el día de su boda, pero esta será recordada no solo por ellos y sus familias, sino por todos los invitados, el personal del hotel y los que conocen la historia como un ejemplo de cómo sobreponerse a una circunstancia adversa sobrevenida. Como dice el dicho: "Si la vida te da limones, hazte una limonada". En esta historia, todos se lo tomaron al pie de la letra... ¡Vivan los novios!

Los novios, en la calle a oscuras, se besan iluminados por las luces de un coche (Dayl Rosenthal).

