El Real se rinde de nuevo a Plácido Domingo, debutante en 'Giovanna d'Arco'

Casi siete minutos de aplausos han rubricado esta noche el debut de Plácido Domingo en el papel de Giacommo en "Giovanna d'Arco", de Verdi, un título que se ha representado en versión concierto en el Real con el teatro entregado a una historia contada con austeridad escénica máxima. Como viene siendo tradicional, Domingo, de 78 años, cierra la temporada del Real, y es la cuarta vez consecutiva que lo hace con una pieza en versión concierto -"Thaïs", "I due Foscari" y "Macbeth", le han precedido-.

El tenor Plácido Domingo y la soprano italiana Carmen Giannattasio, acompañados por el Coro y Orquesta del Teatro Real, durante el estreno de la obra "Giovanna d´Arco" (Teatro Real/EFE)

Ha dado casi igual que no fuera escénica porque el público lo ha aplaudido todo a pesar de que ha habido varios despistes e imprecisiones en la representación, que se repetirá de nuevo los días 17 y 20. El más jaleado ha sido, sin duda, Domingo, que a sus 78 años no dice que no a nada, porque, como le gusta recordar, "el que se para se oxida".

Domingo, que tiene una grabación "colosal" con Montserrat Caballé de 1972 en la que hacía el papel del rey, es decir, el de tenor, aborda en esta ocasión el papel de Giacomo, barítono, la tesitura en la que se ha instalado desde hace 10 años. El madrileño ha sido ovacionado al final y durante la función, en la que Michael Fabiano, en el papel de Carlo VII, ha oído un vehemente "¡tenore!" y un gran aplauso nada más concluir su aria del tercer acto.

Domingo volverá, si tiene "las cuerdas vocales bien engrasadas y salud vocal", a pisar el Real la próxima temporada pero esta vez será con "La Traviata" y él cantará el papel de Garmont para celebrar sus 50 años en ese teatro. Mención aparte merece la muy aplaudida soprano Carmen Giannasttasio, que se ha cambiado tres veces de traje y las tres ha elegido un look "súper diva" con joyas impresionantes que chocaban con las frases que corresponden a su doncella sencilla y pueblerina.

Vocalmente, la parte más complicada es la suya, siempre en el aire, en exhibición constante de los colores que ya empiezan a verse en "Louisa Miller", además de que la dificultad de su romanza es extraordinaria. El coro ha estado impresionante, especialmente en el final del primer acto, en el que los hombres maldicen a Giovanna, y el público se lo ha reconocido, al igual que la dirección de James Conlon.

Para el estadounidense, también director de la Ópera de Los Ángeles, de la que Domingo es director general, ha sido su "primera vez" en todos los sentidos porque nunca antes la había dirigido y tampoco la ha visto nunca y eso que en su nómina ya lleva 15 de los 26 "verdi" que existen.

Esta "auténtica rareza del repertorio verdiano", según explicaba en rueda de prensa el intendente del Real, Joan Matabosch, narra la historia de Juana de Arco pero con un cambio sorprendente no solo en su final -en vez de en la hoguera muere en el campo de batalla- sino en una pieza fundamental de la historia. A la heroína no la denuncia la Iglesia sino su padre, lo que banaliza por completo la trama.

La "culpa" la tuvo el autor del libreto, el aventurero, poeta y compositor Temistocle Solera, artífice también de los textos de otras óperas verdianas como "Nabucco", "I Lombardi" y "Attila", y segundo de los empresarios que tuvo el Teatro Real. Su adaptación de la novela de Schiller no está nada lograda y se nota pero además, como el resto de las óperas del Verdi joven, no puede compararse a obras maestras como "Otelo", "Falstaff", "Il trovatore" o "Rigoletto"

Solera decía que su "Giovanna d'Arco" era "un drama completamente original" pero era una adaptación de la "Jungfrau von Orleans" de Schiller, en la que sí está la luz del idealismo de la desgraciada pueblerina, arrasada por el fuego interior con el que ganará batallas, liberará ciudades y coronará reyes. Sin embargo, es muy interesante escucharla porque hay música que luego emergerá en su plenitud, y explica de alguna manera lo que vendrá más tarde.