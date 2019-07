El futbolista Daniel Sturridge, desolado tras el robo de su perro: 'Pagaré lo que sea para recuperarlo'

Daniel Sturridge, de 29 años, acaba de sufrir el mayor disgusto de su vida. Unos ladrones entraron en su casa este martes y, además de algunas pertenencias de las que no ha trascendido más información, se llevaron a su perro. El pequeño Lucky Lucci -así se llama el animal- es un 'pomeranian husky' y Sturridge lo quiere tanto que está dispuesto a pagar cualquier cantidad de dinero por recuperarlo. "Que alguien, por favor, encuentre a mi perro. Pagaré lo que sea, lo digo completamente en serio".

Daniel Sturridge, junto a Lucky Lucci en una imagen publicada hace tan solo una semana (Daniel Sturridge)

Esta desesperada súplica la hace en un vídeo que ha subido a su perfil de Instagram en los que cuenta lo sucedido. "Quiero a mi perro de vuelta", dice, desolado. Ya ha ofrecido de 20.000 a 30.000 libras (de 22.225 a 33.338 euros), pero asegura que "no es cuestión de dinero" y ruega que no lo vendan. "Lo que sea que ellos vayan a pagar, yo pagaré más. Traed a mi perro de vuelta, por favor".

En el vídeo se puede ver también algunos de los destrozos producidos durante el asalto, como el cristal de una puerta hecho añicos. La tristeza se mezcla con cólera por lo sucedido y recrimina a los asaltantes el secuestro de su mascota: "¿Cómo podéis entrar en una casa de Los Ángeles y llevaros el perro de alguien? ¿Estáis locos? ¿Habéis venido a la casa a llevaros un perro?", dice, enfurecido.

El futbolista ha llegado a publicar la dirección de su casa con el objetivo de que cualquiera que tenga la más mínima información del paradero de Lucky Lucci pueda ponerse en contacto con él o, directamente, se lo haga llegar a su domicilio. Su mascota es tan importante para él que incluso le creó una cuenta propia en Instagram en la que subía a menudo imágenes del bonito can.

Lucky Lucci, en una de las fotografías que Sturridge subía al perfil de Instagram que creó para él (Lucci Da Poochie)

Daniel Sturridge no ha renovado su contrato con el Liverpool -donde jugaba desde el año 2013- y no se sabe cuál será su paradero la próxima temporada, ya que aún no ha firmado con ningún otro equipo. Lo que más le importa ahora, sin embargo, no es su futuro profesional, sino volver a reencontrarse con el pequeño Lucky Lucci.