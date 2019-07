Terrible accidente en un crucero: muere una niña de 18 meses al escurrirse de los brazos de su abuelo

Iba a ser un viaje de ensueño para la familia Wiegand, pero se ha convertido en la peor de las pesadillas. La pequeña Chloe, de 18 meses, estaba en brazos de abuelo cuando se cayó por una de las ventanas del crucero en el que viajaban, el 'Freedom of the Seas', y murió en el acto al estrellarse contra el muelle en el que se encontraban atracados en San Juan, Puerto Rico. Se investigan ahora todas las circunstancias que han rodeado el trágico suceso.

La pequeña se cayó desde un piso 11 del crucero 'Freedom of the Seas' (Twitter / Cruceros Puerto Rico).

Según el 'New York Post', el portavoz de la Autoridad Portuaria de Puerto Rico, José Carmona, ha declarado que el abuelo subió a la niña en brazos para que pudiera asomarse y la sentó en el borde de una ventana cerca del comedor del barco, en el piso once, a 45 metros de altura. Tras la caída fatal la madre profirió un grito desgarrador que conmocionó a todo el pasaje. "Ese grito de dolor no se compara con ningún otro llanto", comentó un pasajero.

Se está ahora investigando si la ventana se encontraba ya abierta. El abogado de la familia, Michael Winkleman, ha señalado este martes en declaraciones a los medios que "la niña se cayó al estar abierto un panel de cristal que debería haber permanecido cerrado por seguridad".

Agentes revisan el ventanal desde el que cayó la niña (Captura de pantalla de Walb News).

De momento, mientras concluyen los estudios forenses y la investigación, todos los miembros de la fmailia que se encontraban en el viaje, los padres de la pequeña, sus dos hermanos y los abuelos maternos y paternos, permanecen en San Juan. La prensa portorriqueña cuenta que han sido trasladados a un hotel y el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, se ha puesto a su disposición para atenderlos en estos difíciles momentos. Todos ellos se encuentran en estado de 'shock' y han tenido que ser sedados. El abuelo materno, que era quien se encontraba con Chloe en el momento del accidente, tiene además que ser interrogado.

Ha trascendido que Alan Wiegand, el padre de la pequeña, es agente de Policía en South Bend, Indiana. Sus compañeros de trabajo se han mostrado consternados en redes sociales y el departamento ha emitido un comunicado. "El Departamento de Policía de South Bend ofrece sus más sinceras condolencias al oficial Alan Wiegand y a su familia en este difícil momento tras la trágica pérdida de su hija en Puerto Rico. El Departamento pide a la comunidad que oren por toda la familia y lamentan y respetan su privacidad".