Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no llegan a un acuerdo para la investidura

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha avisado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de que habrá nuevas elecciones si ni logra ser investido el próximo 23 de julio, según han admitido fuentes del partido morado. Durante casi dos horas en el Congreso, Sánchez e Iglesias han mantenido este martes su quinta entrevista desde que se hicieron las elecciones y a solo una semana de que arranque el próximo 22 de julio la sesión de investidura.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias durante la quinta reunión que ha tenido lugar esta mañana en el Palacio de la Moncloa (Europa Press)

Tras la quinta reunión entre los dos dirigentes desde las elecciones del 28 de abril, Lastra ha criticado que todas las propuestas del PSOE sigan sin respuesta por parte de Podemos, y entre ellas la última de abrir una negociación sobre un programa de gobierno, aprobada este lunes por la Ejecutiva Federal.

"En las dos últimas semanas le hemos propuesto un acuerdo de programa: no obtuvimos respuesta. Propusimos un acuerdo institucional en el que Unidas Podemos se convierte en el socio preferente de un gobierno de izquierdas: no obtuvimos respuesta. Hemos propuesto la creación de una comisión de seguimiento de esos acuerdos: tampoco nos ha respondido el señor Iglesias", se ha quejado la portavoz del PSOE en el Congreso.

Lastra ha enumerado todas las negativas que han recibido de Podemos para demostrar que los 'morados' no tienen "voluntad" de entenderse con el PSOE, como prueba también que ni tan siquiera hayan accedido a constituir su comité negociador, a diferencia de lo que hizo el lunes el PSOE. Pero les ha advertido de que los españoles "no entenderían" un nuevo bloqueo a un Gobierno de izquierdas, en alusión a la negativa de Podemos en 2016 de permitir la investidura de Pedro Sánchez tras el acuerdo que selló el PSOE con Ciudadanos.

Lastra también ha acusado a los portavoces de Podemos de decir "falsedades" poniendo en boca de Sánchez afirmaciones que nunca se produjeron, como su supuesta preferencia para pactar con la derecha o que hubiese ofrecido en el pasado a Iglesias Ministerios para Podemos.

Desde el partido morado aseguran que la cita sólo ha servido para constatar que el candidato socialista "no quiere negociar", sino que intenta imponer unilateralmente un gobierno del partido único. También recriminan a Sánchez que siga actuando como si gozara de una mayoría absoluta que no tiene y subrayan que su actitud no es sensata. De la misma manera, sostiene que no es coherente buscar por igual apoyo en la izquierda y en la derecha cuando lo que a su juicio, necesita la ciudadanías es "certeza y garantías"

En este contexto, Iglesias ha pedido al presidente el Gobierno que flexibilice su posición y se avenga a negociar un acuerdo integral de coalición de izquierdas "sin líneas rojas" y que incluya un programa y unos equipos que la doten de estabilidad. Para Iglesias, "no es serio" ir a una investidura sin haber logrado apoyos y "amenazar" con una repetición electoral.

Aparte el PSOE ha revelado que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, reclamó al presidente del Gobierno en funciones , la vicepresidencia del Ejecutivo, afirmaciones que en la formación 'morada' niegan rotundamente. "No se ha hablado de eso", sostienen en Unidas Podemos.