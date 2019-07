El Supremo da a conocer la sentencia en la que eleva las penas a los integrantes de 'La Manada'

El Tribunal Supremo ha censurado a los cinco miembros de 'La Manada' que posaran en "actitud jactanciosa" y celebraran como "un triunfo" al que querían "dar proyección" lo que en realidad fue una "violación múltiple", en la que "la víctima sufrió" todo tiempo "una clara denigración como mujer". El alto tribunal ha hecho pública la sentencia, cuyo fallo se adelantó hace dos semanas, en la que por primera vez se dio la razón a la víctima y a las acusaciones al considerar que lo ocurrido en los Sanfermines de 2016 fue violación, y revocó las dos anteriores resoluciones que, sin embargo, vieron abuso.

La Sala pone en valor el "exceso de la intimidación ejercida" por los cinco condenados -ya en prisión-, quienes estuvieron grabando y sacando fotos a la víctima, situación que le fue "impuesta" a la víctima y de la que se desprende "una clara denigración como mujer". De esas grabaciones, dice el tribunal, destaca la actitud de José Ángel Prenda que manifiesta "jactancia, ostentación y alarde", por la actuación que está realizando, "con desprecio y afrenta a la dignidad de la denunciante".

Pero no solo fue Prenda sino que los otros cuatro condenados también "posan en actitud jactanciosa", lo cual "implica una situación de triunfo", a la que los acusados querían dar proyección cuando lo que en realidad habían cometido era una "violación múltiple" de "enorme sordidez y crudeza" en la que "el silencio de la víctima, solo se puede interpretar como una negativa".

Y sin citar al juez que emitió un voto particular en la Audiencia de Navarra en la que pidió absolver a los acusados al ver un "ambiente de jolgorio y regocijo", los magistrados replican que "difícilmente" el modo en que los acusados abandonaron el portal, dejando a la víctima desnuda y sola, y sustrayendo uno de ellos su teléfono móvil, son indicativos de una "juerga" pactada con ella.

Nada fue casual sino que la Sala entiende que los acusados, a quienes el tribunal elevó la condena de 9 a 15 años de prisión al ver violación, "buscaron expresamente" la situación, sin que la víctima tuviera conocimiento alguno, desde el momento mismo en que conocieron que estaba sola y que no encontraba a sus amigos.

El tribunal se sitúa en las antípodas de las tesis de la defensa, que sostiene que la joven buscaba tener sexo, para describir a una joven "agobiada, impresionada, sin capacidad de reacción, sintiendo en todo momento un intenso agobio y desasosiego que le produjo estupor, haciendo todo lo que los acusados le decían que hiciera". Y aunque "necesariamente debían conocer" el peligro concreto de su acción -uno de ellos es militar y el otro perdió ayer mismo su condición de guardia civil- les "resultó indiferente" el estado de la joven, "totalmente desprotegida y vulnerable".

Por todo ello, el Supremo no ve prevalimiento como sostenían los dos tribunales anteriores, sino una "intimidación" que "no ha de ser de tal grado que presente caracteres irresistibles, invencibles o de gravedad inusitada", sino que basta un "vencimiento material" como por "convencimiento de la inutilidad de prolongar una oposición de la que podrían derivarse mayores males". Dice el tribunal que si el violador ejerce una intimidación clara y suficiente, entonces la resistencia de la víctima es innecesaria pues lo que determina el tipo es la actividad o la actitud de aquél, no la de ésta.