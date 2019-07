Una familia denuncia la expulsión de una niña con necesidades especiales de un campamento de verano

Inés es una niña de once años con necesidades especiales. Tarda un poco más de lo habitual en procesar la información que recibe, pero eso no le ha impedido disfrutar de campamentos de verano los dos últimos años. Por eso su familia, tras las buenas experiencias, se decidió a enviarla en esta ocasión a un programa especializado para mejorar los conocimientos de inglés a unas instalaciones en Aldeaduero, en Salamanca, sin sospechar lo que iba a suceder: según denuncian, la niña ha tenido que abandonar tras las quejas de las familias de otras pequeñas que participaban en el mismo campamento.

Tanto la madre de Inés, Carolina Gómez, como la niña y su familia estaban muy ilusionados con esta nueva experiencia, pero la primera noche recibieron una llamada por parte de los organizadores en la que les hicieron llegar las quejas. Según ha explicado su progenitora, la niña acude dos semanas cada verano, desde 2017, a un campamento. En esta ocasión, ha señalado que informó a los organizadores de cómo es Inés y cuáles son sus capacidades y que no hubo impedimento alguno para su incorporación. En un primer momento y tras recibir la llamada, la familia pidió que trasladasen a su hija a otra habitación con otras niñas, pero aseguran que la empresa responsable, que no ha respondido a la petición de información por parte de Europa Press, no les dio opción.

De urgencia, sus padres tuvieron que ir a buscarla para llevarla junto a sus abuelos paternos, que residen en Barcelona, y después coger de nuevo el tren con dirección a Madrid, donde tienen su residencia habitual e Inés va durante el año a un colegio con otros niños con necesidades educativas especiales.

Los progenitores de Inés estudian ahora si denunciar a la entidad organizadora. Agradecen el cariño que han recibido tras este mal trago. Incluso un campamento de la sierra de Madrid le ofreció plaza. Sin embargo, cuentan que Inés se encuentra "muy dolida" y que aún tiene que superar lo sucedido, por lo que pasará el resto del mes en Barcelona junto con sus abuelos y sus primos.