Así es Cori Gauff, la joven promesa del tenis que ya ha hecho historia en Wimbledon

Sin apenas haber comenzado oficialmente Wimbledon, ya hay un nombre que resuena con fuerza en las pistas de Wimbledon. Es el de Cori Gauff (o también conocida como Coco). Una promesa del tenis que acaba de hacer historia a sus tan solo 15 años como la jugadora más joven del torneo inglés en clasificarse para el cuadro principal. Un logró que consiguió tras vencer a la belga Greet Minnen por un doble 6-1 y que le ha permitido el pase para jugar su primer partido en un Grand Slam.

Cori, en el partido de Wimbledon en el que ha hecho historia (Cordon Press).

Pero, ¿quién es Cori Gauff? Nació el 13 de marzo de 2004 y se mudó a Florida junto con su familia. Su amor por el deporte no es algo casual, ya que lo lleva en la sangre. Gauff es hija de Corey, un exjugador de baloncesto de la Georgina State University, y de Candi, exatleta. Además, sus dos hermanos pequeños también juegan al fútbol y al baloncesto. Por lo que su pasión por el deporte viene de familia. Pero fue a sus ocho años cuando decidió que lo suyo era el tenis. Algo que demostró al poco tiempo ganando el campeonato de Estados Unidos 'Little Mo Nacionals'.

En los próximos años consiguió firmar un contrato publicitario con el gigante del deporte Nike. Con 12 años ganó el torneo infantil Orange Junior Bowl y un año más tarde se convirtió en la finalista más joven del US Open junior; y en 2018 se proclamó campeona en Roland Garros. Y ahora ha vuelto a hacer historia en Wimbledon: "Es fantástico. No sabía los récords que he roto hasta que alguien me lo ha dicho. Me siento muy afortunada por poder lograrlo", afirmaba Gauff.

Gauff junto a una de sus amigas en el concierto de Ariana Grande (Coco Gauff).

Pese a la agitada vida en las pistas, intenta compaginar el deporte con los estudios. De hecho, el día previo al partido tuvo que hacer un examen de Ciencias Naturales desde Londres, donde se disputa el torneo, para el instituto en el que estudia en Florida. Además, es muy activa en redes y no duda en compartir imágenes de sus victorias o los momentos más divertidos junto a sus amigos con los que consigue relajarse y alejarse durante un tiempo de las pistas.

Una de sus mayores ídolos es Serena Williams, con quien tuvo la oportunidad de protagonizar con solo 10 años un anuncio: “Mis primeros recuerdos son verla a ella por la televisión, ganando Wimbledon. Ella es la razón por la que juego el tenis, el motivo por el que mi padre me compró mi primera raqueta”, cuenta la norteamericana.

Cori y su ídolo, Serena Williams (Coco Gauff).

Será el próximo lunes 1 de julio cuando jugará su primer partido de un Grand Slam y se enfrentrá a la gran Venus Williams (hermana de Serena), de 39 años, donde se medirá la capacidad de esta joven promesa contra la de una de las leyendas del tenis.